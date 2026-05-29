A Verona la Calvisius Arena Foyer powered by Fabio Palazzi fa il bis

Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione anche quest’anno in coincidenza con la Stagione Lirica dell’Arena di Verona ritornano le Calvisius Arena Foyer by Fabio Palazzi, Luxury Experience Creator e Ambasciatore del Caviale.

Si dà inizio il 10 giugno 2026, alle ore 19:00, in occasione dell’apertura del cartellone della Fondazione Arena di Verona, prevista il 13 giugno con la prima de “La Traviata”, nella sala Maffeiana del Teatro della Filarmonica dove gli ospiti sono accolti in un’atmosfera sofisticata fatta di dettagli ricercati: musica dal vivo, una mise en place dorata, fiori freschi per ogni tavolo e calici bordati, accompagnati da una degustazione di caviale Calvisius e bollicine Zenato, con un menù sempre diverso firmato da chef di altissimo profilo. A rendere l’accoglienza ancor più memorabile, la presenza calorosa di Fabio Palazzi e del suo team, capaci di trasformare ogni serata in un’esperienza immersiva tra arte, stile e gusto.

Un nuovo concetto di ospitalità a marchio Fabio Palazzi. Un’esperienza irripetibile che unisce il fascino eterno della lirica all’experience Calvisius, una immersione sensoriale da vivere prima della rappresentazione lirica, con degustazione di caviale. Ogni sera, uno chef di fama internazionale crea un menù che propone una sequenza di portate, ciascuna arricchita da diverse varietà di caviale Calvisius ottenute da differenti specie di storione.

Trasformare la cena in un'esperienza significa abbandonare il semplice pasto per abbracciare un viaggio sensoriale o narrativo grazie alla maestria e alla rinomata esperienza del creatore del format Fabio Palazzi che in modo preciso e puntuale durante la degustazione, illustra le caratteristiche del caviale utilizzato, rendendo l’evento un viaggio indimenticabile.

“Il mondo del caviale è fatto di bellezza e condivisione – racconta Fabio Palazzi –. Volevamo portare a Verona, città simbolo della lirica, un progetto che unisse accoglienza e alta cucina, senza perdere il nostro stile: elegante, conviviale e ricco di suggestioni.” Un parterre selezionatissimo avrà accesso al Calvisius Arena Foyer, previa prenotazione. Tutti insieme dove la cena diventa un'esperienza totalizzante quando i profumi, i colori e i suoni vengono orchestrati per esaltare il gusto.

Le aziende partner dell’iniziativa, che con il loro apporto contribuiscono alla buona riuscita degli eventi, sono: Calvisius, Ferrero, Iginio Massari, Nautica Casarola/Riva, American Express, Valmora Acqua Minerale, Fineco Bank, Zenato, Dhf/Re Regalo, Chantecler Capri, Formarredo due, La Dolce Vita Oriente Express, Banca Mediolanum, La Semy, Luca Savoldi, Massimago Wine Suites, Collegio Toscano degli Olivicoltori Olio Olma, Lorenzo Bernardini, Garage Coffee Bros.

CALENDARIO COMPLETO CALVISIUS ARENA FOYER

• 10 giugno 2026 - Inaugurazione della Lounge Calvisius Arena Foyer

• 13 giugno 2026 - La Traviata

• 25 giugno 2026 - Aida

• 04 luglio 2026 - Nabucco

• 09 luglio 2026 - La Traviata

• 10 luglio 2026 - Aida

• 17 luglio 2026 - La Bohème

• 21 luglio 2026 – Bolle & Friends

• 25 luglio 2026 - La Bohème

• 04 settembre 2026 - Aida

• 05 settembre 2026 - La Traviata

Per informazioni: fabio.palazzi@fabiopalazziitaly.it

Sito web: www.fabiopalazziitaly.it