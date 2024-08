Wizz Air lancia "All You Can Fly" per volare tutto l'anno a 499 Euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per chi vuole viaggiare risparmiando. Wizz Air lancia la carta «All You Can Fly», la prima del suo genere in Europa, che offre voli illimitati per un anno a 499 euro, si tratta di un prezzo promozionale fino a Ferragosto. Con un costo aggiuntivo di 9,99 euro per tratta, la membership consente di volare verso oltre 800 destinazioni sulla rete della compagnia. Questa offerta rappresenta una novità significativa nel mercato, permettendo ai viaggiatori di risparmiare sui biglietti e viaggiare liberamente. Ecco come funziona.

Le mete

Con la carta «All You Can Fly», i viaggiatori di Wizz Air possono raggiungere una vasta gamma di destinazioni, che includono località del Mare Mediterraneo, le escursioni nelle Alpi Austriache e le grandi capitali europee come Parigi e Londra. La membership offre accesso a numerosi city break in tutta Europa e oltre. Gli utenti potranno selezionare le destinazioni disponibili fino a 72 ore prima della partenza. L’offerta promozionale al prezzo di 499 euro è pensata per i viaggiatori abituali e consente a un passeggero di utilizzare la membership per 12 mesi.

L’offerta di prevendita e le restrizioni

Wizz Air ha avviato una prevendita limitata della membership «All You Can Fly» a 499 euro, valida dal 13 al 15 agosto 2024. Dopo questo periodo, il prezzo salirà a 599 euro. I voli con questa misura saranno prenotabili dal 25 settembre 2024 e permetteranno ai clienti di viaggiare illimitatamente da quasi 200 città in oltre 50 Paesi su 800 rotte. La carta «All You Can Fly» presenta, però, alcune restrizioni. Le rotte nazionali italiane sono escluse, quindi non è possibile usarla per viaggi tra aeroporti italiani serviti dalla compagnia. L’abbonamento include solo un bagaglio a mano e consente di prenotare voli di sola andata disponibili entro 72 ore dalla partenza, con un limite di 3 voli per giorno. È valido solo per il passeggero che ha effettuato la prenotazione e non consente modifiche dopo la conferma. Servizi aggiuntivi come bagagli o priorità devono essere acquistati separatamente e non sono inclusi nella membership.

Vantaggi e svantaggi

L'abbonamento «All You Can Fly» di Wizz Air costa 499 euro in promozione e 599 euro a prezzo pieno, ma richiede un pagamento anticipato non rimborsabile. Ogni volo ha un costo aggiuntivo di 9,99 euro per tratta.

Non è vantaggioso per i pendolari tra aeroporti italiani, ma può essere utile per chi vola frequentemente da aeroporti serviti da Wizz Air verso destinazioni internazionali. Inoltre, i volinon sono inclusi, poiché, come anticipato, è necessario prenotare con almeno 72 ore di anticipo.