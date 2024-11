Tra Bach e Vivaldi, alla Statale c'è il Sinner del violino

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella di oggi, per quanto riguarda le note «classiche», è una serata dedicata alle sonorità del violino e del clavicembalo, sul palco dell'Aula Magna dell'Università degli Studi. Alle ore 20,30, infatti, la 24esima stagione dell'Orchestra Unimi proporrà un programma tra musiche di Bach e Vivaldi, impreziosite, in apertura, dalla prima esecuzione assoluta della «Folia» di Arcangelo Corelli nella trascrizione dalla versione originale per archi del compositore d'avanguardia Sylvano Bussotti (1931-2021), resa possibile dalla collaborazione tra Orchestra Unimi e Associazione NoMus.

Protagonista del penultimo concerto di questa stagione, il giovane violinista di Merano Julian Kainrath (nella foto) prodigio di tecnica e suono, classe 2005 - da qualche critico soprannominato «Sinner del violino» - insignito, tra gli altri premi, del «Discovery Award 2022», riconoscimento che viene assegnato ogni anno dall'associazione dei critici europei. Kainrath, che nonostante l'età ha già all'attivo concerti in tutto il mondo, da Vienna a Washington DC, da Marsiglia a Kiev, interpreterà il «Concerto per violino e archi in la minore BWV 1041» di Bach (1685-1750).

Altro protagonista, al clavicembalo, sarà Francesco Melani, vincitore nel 2023 del concorso internazionale di clavicembalo «Wanda Landowska» e oggi artista riconosciuto anche per le proprie composizioni e per lo studio e l'esecuzione della musica antica. A lui sarà affidata l'esecuzione del Concerto per clavicembalo e archi n. 1 in re minore BWV 1052 di Bach.

L'evento, che muove da un ideale percorso basato su interconnessioni dal Novecento di Bussotti che reinterpreta Corelli, a un Bach influenzato da Vivaldi e dalla scuola veneziana si chiude tornando alle origini italiane, con il Concerto per archi in re minore «Madrigalesco» RV 129 di Vivaldi, probabilmente destinato, all'epoca, all'esecuzione presso l'Ospedale della Pietà di Venezia (alle ore 19,15, il concerto sarà preceduto dalla conversazione tra gli artisti e il critico musicale Stefano Jacini).