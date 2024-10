A "Ballando con le stelle" brilla Barbara D'Urso

Ascolta ora 00:00 00:00

Un giro di salsa. Un giro di tv. Barbara d'Urso è tornata sugli schermi per una sera. Ballerina per una notte. Ospite della sua amica Milly Carlucci nella seconda puntata stagionale di Ballando con le stelle. Per lei un momento importante perché non ha ancora digerito il fatto di non essere più davanti alle telecamere. Dopo l'addio a Mediaset, causa mancato rinnovo del contratto, e dopo varie voci che la davano su diverse emittenti, dalla Rai a Discovery, di fatto non si è concretizzato nulla. Pareva imminente un suo arrivo alla Tv pubblica, ma per ora, ci torna solo come ospite.

Barbara d'Urso ieri sera ha ballato su due coreografie: una Bachata, sulle note di Todo de me ovvero la versione spagnola della hit All of me di John Legend, e una Salsa sulle note di Azafata. A danzare con lei Gianni Scandiffio, maestro col quale si allena da anni.

Una presenza molto attesa quella della conduttrice a Ballando proprio per il carico di storia televisiva che si porta addosso e anche e soprattutto per le possibili frizioni con Selvaggia Lucarelli che in molti hanno predetto. Le due non si sono mai amate e in passato hanno avuto dei diverbi. Già nelle ore precedenti l'esibizione la Lucarelli ha condiviso e commentato un video in cui si vede la d'Urso durante le prove dello show con le mani giunte in preghiera consigliandole di evitare di mostrarsi così. Infatti la d'Urso è stata in passato al centro di una controversia dopo la diffusione di una foto che la ritraeva in un gesto di preghiera, simile a quello che fece durante i funerali di Berlusconi, scattata in una festa privata. Selvaggia ha commentato: «A La Vita in Diretta hanno mandato in onda le prove di Barbarella a Ballando.

Io le suggerisco mestamente di non mettersi mai più in preghiera, non ha portato benissimo».

Intanto però «Barbarella» sta trovando una nuova base da cui ripartire, un contatto con i suoi spettatori, dopo mesi in cui ha ritrovato i suoi fan negli spazi, molto coinvolgenti, dei teatri.