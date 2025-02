Banca d’Italia, protocollo con Ivass e Consob per viugilanza sui conglomerati finanziari

Ascolta ora 00:00 00:00

La Banca d'Italia, l'Ivass e la Consob hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per l'identificazione e la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. Questo accordo sostituisce il precedente protocollo del 31 marzo 2006, aggiornandolo per riflettere i cambiamenti istituzionali e normativi, inclusa l'introduzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (Mvu).

L'obiettivo principale del protocollo è rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità per migliorare l'efficacia della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. In quanto 'accordo quadro', esso consente alle autorità firmatarie di stabilire ulteriori accordi specifici per la gestione e il monitoraggio di singoli conglomerati.

Un aspetto chiave del nuovo protocollo è la sua focalizzazione sui conglomerati finanziari che includono enti creditizi 'meno significativi', a seguito dell'attribuzione al Mvu della vigilanza prudenziale sulle banche 'significative'. Inoltre, il protocollo definisce in dettaglio le modalità operative per il calcolo delle soglie quantitative necessarie a valutare l'importanza relativa del settore assicurativo e di quello bancario/dei servizi di investimento all'interno del gruppo.

Queste soglie vengono determinate tenendo conto della natura dei legami partecipativi esistenti all'interno dei conglomerati.

Con questo aggiornamento, il protocollo garantisce un quadro di vigilanza più efficiente e coordinato, rispondendo alle esigenze di un settore finanziario in continua evoluzione.