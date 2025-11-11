Banca Ifis, balza l’utile con l’arrivo di Illimity

Balzo dell'utile di Banca Ifis nei primi nove mesi del 2025. Il cda dell'istituto presieduto da Ernesto Furstenberg Fassio (nella foto) ha approvato profitti per 472,3 milioni di euro, che include gli effetti dell'acquisizione e del consolidamento di Illimity a partire dallo scorso primo di luglio. L'istituto, inoltre, ha comunicato di aver approvato l'offerta di Banca Sella Holding per la cessione della banca digitale Hype per 85 milioni. Questa operazione, spiega la nota, rientra nel processo di ridefinizione del perimetro del gruppo che avverrà anche attraverso la vendita di altri asset non centrali per la strategia. Il gruppo ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2025 di 1,2 euro per azione, per un totale di 73 milioni. Confermata inoltre la guidance di utile di 160 milioni per l'anno in corso, escludendo gli impatti dell'operazione straordinaria. Il processo di integrazione di Illimity in Ifis è avviato, fa notare l'istituto, e sono confermate le sinergie di 75 milioni annunciate in corrispondenza dell'offerta pubblica di acquisto e scambio. Resta solida anche la posizione di capitale con un Cet1 al 14,25%, in linea con gli obiettivi annunciati nel corso dell'Opas.

Guardando lo spaccato dei conti sui primi nove mesi, il margine di intermediazione si è attestato a 536,4 milioni includendo il contributo di Illimity di 46,7 milioni per il solo terzo trimestre 2025. Al netto del contributo dell'ormai ex banca di Corrado Passera, il margine di intermediazione di Banca Ifis da sola è di 489,7 milioni di euro, rispetto ai 531,8 milioni dei primi nove mesi del 2024. Il risultato «ha risentito della tipica stagionalità del periodo estivo del business Npl e dell'evoluzione meno favorevole dei tassi di riferimento», spiega il gruppo nella nota.

«I risultati dei primi nove mesi evidenziano la solidità del modello di business di Banca Ifis», ha commentato l'ad Frederik Geertman, «e ci consentono di confermare la guidance per l'utile netto del 2025, in ottica stand-alone».