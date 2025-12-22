Foibe ed Esodo: viaggio della Memoria tra Friuli, Slovenia e Trieste con Fausto Biloslavo

Ci sono viaggi che non sono semplici spostamenti, ma esperienze che cambiano il modo di vedere il mondo. Questo tour di quattro giorni, dal 7 al 10 febbraio 2026, nasce proprio con questa vocazione: offrire un itinerario unico tra Italia e Slovenia per conoscere da vicino luoghi, storie e testimonianze che hanno segnato profondamente il Novecento.



Un viaggio speciale, accompagnati da Fausto Biloslavo, reporter e inviato di guerra tra i più autorevoli in Italia, che guiderà i partecipanti con il suo sguardo esperto, la sua competenza storica e la sua passione per la verità dei fatti.



Il percorso è dedicato in modo particolare agli aspiranti giornalisti della nostra Academy e ai lettori più fedeli, che desiderano approfondire la storia del confine orientale e confrontarsi con chi ha raccontato i conflitti contemporanei in prima linea.



1° giorno – Sabato 07/02

Milano – Redipuglia – Gorizia – Cividale

Partenza da Milano alla volta del Friuli. A Fogliano Redipuglia si visita il monumentale Sacrario Militare, il più grande in Italia dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Un luogo imponente, dal forte valore simbolico, che introduce sin da subito al tema del viaggio: la memoria.

Si prosegue verso Gorizia, dove, dopo il pranzo libero, si visita il nuovo Lapidario dei deportati, dedicato alle vittime delle deportazioni del 1945. Un passaggio intenso, guidato dal racconto storico dell’accompagnatore.

Arrivo a Cividale del Friuli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



2° giorno – Domenica 08/02

Cividale – Kocevski Rog (Slovenia) – Trieste

Dopo la colazione si varca il confine sloveno per raggiungere Kocevski Rog, luogo di una delle più grandi foibe scoperte nel dopoguerra. Tra i boschi dell’altipiano carsico, si approfondisce una delle pagine più drammatiche e complesse della storia del dopoguerra jugoslavo, con il contributo storico di Fausto Biloslavo e il suo sguardo sul tema delle pulizie etniche e dei totalitarismi.

Pranzo libero durante l’escursione e rientro in Italia nel tardo pomeriggio per raggiungere Trieste. Cena e pernottamento.



3° giorno – Lunedì 09/02

Trieste

Giornata dedicata alla scoperta della città con l’accompagnatore. Si parte dal Magazzino 18, luogo simbolo dell’esodo giuliano-dalmata, dove oggetti e memorie raccontano storie di famiglie costrette a lasciare tutto.

Segue la visita all’Unione degli Istriani e al Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata, dove è possibile comprendere appieno l’identità culturale della comunità italiana dell’Adriatico orientale.

Momento centrale della giornata è la visita alla Risiera di San Sabba, unico lager nazista in Italia, accompagnata da guida specializzata: un passaggio di grande impatto emotivo, fondamentale per chi studia o racconta la storia.

Durante la giornata, immancabile una pausa al suggestivo Caffè degli Specchi, icona della Trieste letteraria e mitteleuropea.

Pranzo libero, cena e pernottamento.



4° giorno – Martedì 10/02

Trieste – Basovizza – Monrupino – Milano

La mattinata è dedicata alla partecipazione alla cerimonia del Giorno del Ricordo presso il Sacrario della Foiba di Basovizza, luogo simbolo delle vittime delle foibe, dove la presenza di Biloslavo offrirà ulteriori spunti di riflessione sul valore della memoria nel giornalismo.

Si continua con la visita guidata alla foiba di Basovizza e, successivamente, alla foiba di Monrupino, profondissima cavità carsica che conserva la memoria di altre tragiche vicende avvenute nel secondo dopoguerra.

Dopo il pranzo libero lungo il viaggio, rientro a Milano in serata.



Un viaggio per conoscere, ricordare e raccontare

Questo itinerario è pensato per chi crede nel valore della memoria e desidera capire davvero la storia del confine orientale.

È un’occasione unica per gli aspiranti giornalisti dell’Academy, che potranno confrontarsi direttamente con un grande professionista come Fausto Biloslavo, e per i nostri lettori affezionati, che troveranno un’esperienza intensa, formativa e profondamente umana.

Un viaggio che insegna, emoziona e invita a non dimenticare.

Il prezzo speciale riservato è di 1350 euro a persona (hotel 4 stelle formula mezza pensione, bus privato, escursioni, visite guidate, ingressi e assicurazioni incluse.)

Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it

