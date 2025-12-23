Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-pal

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro-pal.

Lo rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito, dove sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestatissima messa al bando per "terrorismo", voluta dal governo di Keir Starmer, dell'organizzazione di cui fanno parte.