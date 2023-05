Bg Saxo e Banca Generali rivoluzionano il trading con TraderPRO

Dalla partnership tra Saxo Bank e Banca Generali è nata TraderPRO. La nuova piattaforma dedicata all'industria del trading offre una combinazione di funzionalità avanzate e tecnologia user-friendly. Tra le sue caratteristiche distintive c'è la possibilità per gli utenti di creare uno spazio di lavoro personalizzato, adattabile alle proprie esigenze scaricabile gratuitamente su dispositivi Windows e Mac, rendendola così facilmente accessibile a un'ampia gamma di utenti.

Cosa offre TraderPRO

TraderPRO consente di accedere ai mercati globali del Gruppo Saxo permettendo ai clienti di operare con oltre 40.000 strumenti finanziari. Questa selezione include oltre 20.000 azioni quotate su 36 borse in tutto il mondo, 5.000 obbligazioni sia corporate sia governative, oltre 3.000 ETF, 9.000 CFD e 2.000 opzioni e futures. “Attraverso la tecnologia di trading multi-asset delle nostre piattaforme siamo da oggi in grado di fornire anche a trader ed investitori italiani gli stessi strumenti professionali che sono utilizzati dai gestori di fondi e dalle grandi istituzioni finanziarie", ha commentato l'amministratore delegato di BG SAXO, Gian Paolo Bazzani, "Il lancio di BG SAXO TraderPRO rappresenta un passo molto importante per noi, un’ulteriore conferma della centralità della presenza sul nostro mercato. Per quanto la tecnologia possa diventare una commodity con il tempo, l’essere proprietari delle proprie piattaforme rappresenta un fattore di successo garantendo un costante sviluppo e la possibilità di offrire un elevato livello di controllo attraverso le più avanzate funzionalità di trading."

Le caratteristiche principali di TraderPRO

La piattaforma di trading professionale TraderPRO supporta fino a sei schermi permettendo la massima personalizzazione delle maschere, moduli di collegamento, menu di scelta rapida, creazione di più aree di lavoro e molto altro. Inoltre, tra gli strumenti di trading avanzati c'è la possibilità di gestire ed eseguire gli ordini e analizzare i dati di mercato (Trade Blotter, Time & Sales, ecc.); Trading dal Book consente di inserire e gestire ordini direttamente nel Book; Trading one clic da Grafico. Infine, tra gli strumenti per la gestione del rischio TraderPRO permette di avere nuovi strumenti integrati e personalizzati di gestione del rischio e avvisi di margine personalizzabili e tool di analisi dell'utilizzo del margine.