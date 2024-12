Carige, condannato a quattro anni l’ex ad Fiorentino

Ascolta ora 00:00 00:00

Condanna a quattro anni di reclusione nel processo in primo grado del Tribunale di Milano per manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali per Paolo Fiorentino, ex amministratore delegato di Banca Carige. Fiorentino, inoltre, è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Condanna a 2 anni e 6 mesi (più 150mila euro di multa) anche per l’ex dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Carige, Mauro Mangani.

Il giudice ha disposto anche una provvisionale di 28,59 milioni di euro a favore dell’ex socio Malacalza. Il legale di Fiorentino ha già annunciato che farà ricorso in appello.

Il processo prende di mira la mancata comunicazione al mercato nella semestrale del 2018 della necessità di svalutare i crediti non performing per centinaia di milioni di euro. Il cda di Banca Progetto ha rinnovato, all’unanimità, piena fiducia a Paolo Fiorentino, attuale amministratore delegato della banca milanese, che proseguirà nel suo mandato.