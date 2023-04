Carta di credito, ecco tre proposte a zero spese

Sempre più spesso vengono promosse carte di credito gratuite. Scegliere la migliore richiede un’attenta analisi perchè dietro il termine “gratis” si possono nascondere costi o limitazioni che renderebbero l’utilizzo della carta inutile.

Di seguito vediamo tre carte di credito a zero spese e le loro caratteristiche.

I costi e premi delle carte di credito

Le carte di credito comportano diversi costi. Come il canone annuo o mensile, costi delle commissioni sul prelievo di contanti, costi di emissione o attivazione della carta. Esistono inoltre carte di credito che permettono di rimborsare a rate quanto si è speso durante il mese, ovvero le carte revolving, essendo di fatto un prestito da parte della banca richiede degli interessi generalmente alti.

Le carte di credito offrono però anche programmi di ricompensa, criterio importante al momento di scegliere la carta adatta alle proprie esigenze in quanto permettono di risparmiare o addirittura guadagnare.

I principali programmi sono il cashback in cui i clienti ottengono un rimborso percentuale sulle spese effettuate con la carta, raccolta punti, per ogni transazione eseguita gli utenti accumulano punti che permettono l’ottenimento di premi, sconti e voucher ed infine il piano per accumulare miglia aeree.

Carta You

È una carta piuttosto recente, lanciata in Italia a novembre 2021 da Advanzia Bank, banca digitale con sede in Lussemburgo. Carta YOU è una carta di credito gratuita senza conto corrente. Non è necessario cambiare banca quindi ma deve essere collegata al proprio conto personale. Il canone a zero spese è per sempre senza dover rispettare alcuna condizione. Carta YOU offre diversi vantaggi, come la possibilità di effettuare acquisti e prelevare denaro in contanti presso gli sportelli automatici di tutto il mondo senza commissioni.

È una carta di credito a opzione, vuol dire che offre la possibilità di pagare il saldo mensile sia in un’unica soluzione sia a rate. Attenzione, in caso si scelga il pagamento rateale vengono applicati interessi sulla cifra (24,50% su base annuale, 1,85% mensile). Anche la carta sostitutiva, se richiesta, ha un costo di 10 euro (25 se urgente) e 15 euro di commissione di sollecito. Include anche un’assicurazione gratuita che prevede un indennizzo in caso di furto di contante prelevato tramite carta, furto o danno ad un bene acquistato e infortunio in viaggio.

È estremamente sicura grazie al chip sulla carta EMV che impedisce la duplicazione della carta. La procedura di richiesta è totalmente online e veloce. Contestualmente alla spedizione della carta verrà anche comunicato il limite di utilizzo accordato dalla banca in base al proprio merito creditizio, aumentabile nel tempo e su richiesta.

Cartimpronta One

È la carta di credito con canone gratuito di Webank, la banca online del gruppo BPM. Disponibile sia su circuito Visa che Mastercard, permette quindi di utilizzarla ovunque, sia in Italia, all’estero che online. Il requisito per richiederla è aprire il conto gratuito online di Webank, si può ottenere recandosi in filiale oppure seguendo la procedura online. Cartimpronta One non richiede nessuna commissione sui pagamenti in area Euro e sui rifornimenti di carburante. L’estratto conto online è gratuito e senza il costo dell’imposta di bollo. Il rimborso della carta è a saldo, significa che la somma verrà scalata in un’unica soluzione il mese successivo. Ha tuttavia costi di commissione per i prelievi allo sportello ATM del 3% con un minimo di 3€ di prelievo sia in Italia sia fuori dall’area euro. Il limite di prelievo è di 300€ al giorno e non offre una polizza assicurativa abbinata.

Carta PAYBACK American Express

La carta PAYBACK funge contemporaneamente da strumento di pagamento e da tessera fedeltà per consentire di dare valore ai propri acquisti e per venire ricompensati per ogni spesa. Il canone è gratuito e lo rimane per sempre, ad una sola condizione: che il titolare effettui almeno una transazione all’anno, altrimenti il costo sarà di 10 euro. Offre la libertà di scegliere la modalità di rimborso: a saldo ovvero in un’unica soluzione il mese successivo oppure a rate (ma attenzione il TAEG, il tasso di interesse, è del 14,31%).

A differenza della carta di Webank, la Payback non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente ma deve essere collegato al proprio conto corrente personale. I requisiti per richiederla è essere maggiorenni, residenti in Italia, avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Un ultimo requisito è quello di aderire al programma PAYBACK, a cui è facile iscriversi. Un esempio degli aderenti al programma sono Carrefour, Esso, Mondadori, H&M, Booking. Ogni volta che si fanno acquisti con la carta, ogni 2€ spesi si raccoglie un punto. I punti aumentano se l’esercizio commerciale è partner del programma, e si possono poi convertire in buoni sconto e premi.

La carta è gratuita nel senso che non ha nessun costo di emissione ne canone annuale, presenta comunque alcune eventuali spese fisse. In caso di prelievo di contante si pagherà una commissione del 3,9% dell’importo prelevato, in caso di prelievo in valuta diversa dell’euro la commissione sarà del 2,5%. Il limite per il prelievo di contante presso gli ATM è di €250 in Italia e di €500 all’estero ogni 8 giorni.

In caso di mancato pagamento del rimborso viene richiesto 1,80% del saldo che di volta in volta resta insoluto. Se l’insoluto è pari o superiore a 300 euro verranno addebitati ulteriori 12 euro. Essendo una carta di credito American Express offre diversi vantaggi esclusivi come la possibilità di accedere prima degli altri alle prevendite dei biglietti per i migliori concerti e di usufruire di una polizza viaggio completa.

Infatti, con l’Assicurazione Infortuni Viaggi potrai avere accesso ad una copertura gratuita che tutela contro eventuali infortuni di viaggio, sia in Italia che all’estero. Garantisce anche tutela in caso di ritardata consegna del bagaglio e ritardo o cancellazione del volo.