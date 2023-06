Carta prepagata senza conto corrente: 3 offerte a confronto

Le carte prepagate senza conto corrente sono diventate una scelta molto comune per chi desidera una soluzione flessibile per le proprie transazioni finanziarie. Queste carte offrono una serie di vantaggi, inclusa la possibilità di effettuare pagamenti sicuri online e in negozio senza dover aprire un conto bancario tradizionale. In questo articolo, esploreremo più da vicino cosa sono le carte prepagate senza conto corrente e quali tipologie esistono sul mercato.

Cosa sono le carte prepagate senza conto corrente

Anche chiamate “Carte conto” sono carte prepagate dotate di codice IBAN che funzionano come una sorta di portafoglio virtuale che per essere utilizzato va precedentemente ricaricato. Fornisce le funzionalità base di un conto corrente, come inviare e ricevere bonifici, domiciliare lo stipendio o pensione e pagare online. Una pratica alternativa a chi non vuole, non necessita o non può aprire un conto corrente tradizionale come i giovani, i migranti o chi ha una reputazione creditizia negativa. Uno strumento di certo comodo ed a volte necessario ma a non sempre più conveniente dei pratici conti correnti online completi di carte e più economici.

Scegliere la carta prepagata giusta dipende dalle proprie esigenze e preferenze personali, come la necessità o meno di inviare bonifici all’estero, numero di prelievi e versamenti, domiciliazione bollette. Indipendentemente dalla scelta, queste carte offrono un modo pratico per gestire le tue finanze senza le complicazioni talvolta associate a un conto corrente tradizionale.

Genius e WWF card

Genius Card è la carta prepagata nominativa ricaricabile con IBAN offerta da UniCredit che può essere utilizzata nei negozi di tutto il mondo o per i propri acquisti online. Ha un costo di emissione di 5€ e un canone mensile di 2€.

Esiste anche la versione WWF con un costo di emissione di 5€ interamente devoluto al WWF e un canone mensile di 2€. Scegliendo Genius Card WWF si contribuisce a sostenere le attività del WWF per la tutela del Mar Mediterraneo e del suo ecosistema come il delfino comune, la tartaruga marina caretta caretta, la foca monaca e la balenottera comune.

Per i giovani sotto 30 anni invece il canone mensile è azzerato. Genius Card si può richiedere presso tutte le Filiali UniCredit in Italia. Contestualmente alla firma del contratto, il cliente riceve il codice segreto PIN e la carta stessa direttamente in filiale, sia per i già clienti che per i nuovi clienti.

Per coloro che sono già clienti si può richiedere la Genius Card anche online tramite il Servizio di Banca Multicanale (banca via Internet). È comodamente ricaricabile tramite App, in filiale, presso ATM e Cassa Veloce UniCredit in Italia o nei punti vendita Mooney.

Genius/WWF card è conveniente per tutti coloro che preferiscono rivolgersi ad una banca con filiale fisica e capillarmente presente in tutto il territorio. Tuttavia i costi di alcuni servizi non sono competitivi confrontati con i conti online. I bonifici non sono gratuiti, il loro costo è di 1.75€ verso la stessa banca e 2,25€ su altre banche. Anche i prelievi hanno un costo di 2€ se si preleva presso banche terze ma gratuiti presso gli sportelli UniCredit, ma vista la capillare presenza di filiali in tutto il territorio italiano si può risparmiare con un po’ di attenzione.

Mooney

Anche le carte prepagate emesse da Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo operante nel mercato dei servizi di pagamento, non richiedono l’apertura di un conto corrente. Viene scelta non solo dai giovani ma anche da una popolazione più adulta: il 27% dei clienti, infatti, rientra nella fascia d’età 45-54 anni, mentre il 25% è over 55. Segno di interesse crescente per i pagamenti digitali anche per quella parte della popolazione abituata al contante.

La carta non ha costi di attivazione, è previsto un canone annuo di 10€ addebitato direttamente sul conto della carta a seguito dell'attivazione. Può essere richiesta online oppure in uno degli oltre 45.000 punti fisici Mooney presenti in Italia, come tabacchi o bar. Grazie alla promozione, in corso fino al 31 luglio 2023, se viene richiesta online tramite l'app, il canone del primo anno è in regalo.

La carta è del circuito VISA a cui è associato un Iban italiano tramite cui si possono inviare e ricevere bonifici. Con la Mooney card si può accreditare lo stipendio o pensione, pagare i bollettini direttamente con la fotocamera del proprio telefono con la funziona scatta e paga. Offre inoltre la possibilità di pagare le spese della pubblica amministrazione (pagoPA) come il bollo auto e moto, F24 oppure ricariche telefoniche. È possibile anche attivare gli addebiti diretti (SDD) ovvero quella funzione che permette di pagare servizi come Netflix, Amazon Prime o Spotify.

Uno degli svantaggi è che a differenza di un contro tradizionale non permette di richiedere un fido o prestito. Non si possono effettuare bonifici fuori area Euro/SEPA), ne ordini permanenti di bonifico come per esempio per pagare l’affitto o altre spese ricorrenti.

Non è prevista inoltre la funzionalità P2P ovvero quella che permette di scambiare denaro in maniera istantanea fra gli utenti di Carta Mooney, cosa prevista da altre carte e carte conto. I costi dei servizi non sono sempre vantaggiosi confrontati a prodotti simili come i conti online. I bonifici ordinari hanno un costo di 1€, bonifici immediati 2€. I prelievi presso ATM all’interno dell’area SEPA costano 2€ mentre area extra-SEPA 5€ + 1.1% di tasso di cambio.

Postepay Evolution

PostePay è la prepagata italiana per eccellenza e senza dubbio la più famosa delle carte prepagate in circolazione. La Postepay Evolution è dotata anche di IBAN, a differenza della classica Postepay standard (la classica carta gialla) rendendola così una carta conto. Permette così l’accredito dello stipendio o pensione, l’invio e la ricezione di bonifici e la domiciliazione delle utenze. La carta Postepay Evolution aderisce al programma ScontiPoste che permette di avere fino al 20% di cashback sui propri acquisti. Il costo di emissione ammonta a 5,00€+ 18,00 di ricarica minima sulla carta, il canone annuo è di 15,00€.

In linea con le precedenti carte le commissioni per il bonifico SEPA in addebito sono di 1,00€ se eseguito online e App oppure di 3,50€ se eseguito in filiale presso l’ufficio postale. Aggiungendo 1€ può essere eseguito anche il bonifico istantaneo per un massimo di due operazioni al giorno e un importo massimo giornaliero di 5.000€.

Un limite che la differenzia da tutte le altre carte prepagate è che la ricaricabile di Poste Italiane può essere richiesta solo di persona in un ufficio postale. Anche l’assistenza è un aspetto da valutare, la risoluzione dei problemi viene affidata all’assistente digitale, una voce virtuale che da molti clienti viene definita poco efficace. Nel caso in cui l’assistente non risolve il problema con più tentativi si può comunque arrivare a parlare con un operatore umano che risolva il problema.