Come prelevare contanti senza una filiale bancaria: tre proposte

Nonostante i pagamenti digitali si rivelano sempre più diffusi, sono ancora tantissimi gli italiani che preferiscono il contante alle carte e pagamenti elettronici. Si sta tuttavia verificando anche un’altra tendenza consolidata: la chiusura delle filiali bancarie.

Solo tra il 2020 e il 2021 in Italia quasi 2.000 sportelli bancari sono stati chiusi. Non solo, sono circa 4.900 i comuni italiani che ormai non hanno neppure uno sportello aperto nel proprio territorio. Quello che sta succedendo quindi è che sempre meno persone avranno disponibilità di ATM in cui poter prelevare denaro contante.

Come si può risolvere quindi questo problema? Un’alternativa può essere affidarsi ai servizi finanziari di prossimità. Si chiamano di prossimità perchè vengono forniti in punti vendita di vicinato, sicuramente presenti in ogni territorio, come tabacchini, bar, supermercati.

Vediamo come si può prelevare denaro contante se non si trova un ATM o filiale banaria.

Mooney

Money (ex Sisalpay) è una fintech di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo che offre vari servizi di pagamento. Ad oggi, l’intero gruppo vanta oltre 45.000 punti vendita, 20 milioni di clienti retail e 2 milioni di clienti digitali. Mooney consente di ritirare denaro contante presso tutti i suoi punti vendita abilitati, trovarli è molto semplice. È sufficiente entare nell’app, o nel sito, ed inserire la propria posizione per vedere tutti i rivenditori vicini.

Mooney offre una carta prepagata con IBAN, può essere richiesta tutti i punti vendita, ma con questa modalità è richiesto il pagamento del canone annuo pari a 10 €. Se invece si vuole risparmiare può essere richiesta gratis (per il primo anno) tramite il sito internet. Per ritirare denaro nei punti vendita abilitati è necessario, oltre la carta, avere con se la propria tessera sanitaria da mostrare all’esercente ed inserire il pin della carta per autorizzare il ritiro di denaro.

Con questa modalità è possibile ritirare fino ad un massimo di 250€ ed un minimo di 25€.

Intesa Sanpaolo

I possessori di tutte le carte di debito emesse da Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram possono prelevare in tutti i punti Mooney convenzionati. Basterà presentare il proprio codice fiscale, scegliere l’importo da prelevare ed inserire il pin per autorizzare il ritiro di pagamento.

Anche con Banca Intesa è possibile ritirare fino a un massimo di 250€ e un minimo di 25€. Da tenere in considerazione che, in ogni caso, l'importo massimo di ritiro di denaro dipende anche dalla disponibilità che il punto vendita, il bar o tabacchino, ha in cassa.

Fino al 31 dicembre 2023 è prevista una commissione pari a 1,50 euro per singola operazione. Dal 1° gennaio 2024 la commissione sarà pari a 2,00 euro. Il servizio è disponibile sui circuiti Maestro, MasterCard, Visa e Visa Electron.

Flowe

Flowe è un conto corrente online nato da un'idea di Banca Mediolanum. Mette a disposizione dei clienti due distinti piani economici: una versione gratuita e una a pagamento. Tra le sue caratteristiche principali c’è la possibilità di aprire un conto anche per minorenni. Tutti i clienti Flowe possono prelevare contanti nei tabacchini, bar etc.

Sarà sufficiente entrare nell’app e cliccare nella richiesta ritiro contante. Verrà così generato un codice QR, sarà poi visibile la mappa per cercare il punto più vicino tra gli oltre 45.000 negozi abilitati. Basterà fornire all’esercente la propria carta d’identità e codice fiscale insieme al codice QR sul telefono. Non è necessario avere neanche la carta fisica con sè.

Importante sapere che, sempre attraverso i punti convenzionati Mooney, non solo Flowe permette di prelevare contanti ma allo stesso modo anche di versare contanti sul proprio conto corrente.