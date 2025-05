Cherry Bank, Francesco Bossi responsabile della divisione Wealth Management

Francesco Bossi

Ascolta ora 00:00 00:00

Cherry Bank annuncia la nomina di Francesco Bossi come responsabile della divisione Wealth Management. Il piano strategico di Cherry Bank, approvato dal Cda nel primo trimestre del 2025 e con orizzonte 2027 prevede un forte sviluppo della divisione wealth management, con l'obiettivo di creare un player specialistico e differenziante nel panorama finanziario italiano. Francesco Bossi, nato a Trieste nel 1999, ha un'esperienza consolidata nel settore finanziario e una profonda conoscenza dei mercati globali. Ha recentemente ricoperto il ruolo di Head of Retail presso Cherry Bank, guidando un team di oltre 100 professionisti nel processo di restructuring e di integrazione di Banca Popolare Valconca in Cherry.

Prima di entrare in Cherry Bank, ha maturato esperienze significative nel campo delle fusioni e acquisizioni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare head of M&A presso Tion Renewables, fondo quotato in borsa recentemente acquisito da Eqt. 'Nel mondo del wealth management - dichiara Bossi - è essenziale distinguersi per la capacità di attrarre e valorizzare i patrimoni delle famiglie italiane, in un contesto sempre più competitivo e in rapido cambiamento.

Sono determinato a definire e implementare un approccio distintivo che ci renda un punto di riferimento per i clienti e un motore di sviluppo per i nostri banker. Siamo imprenditori al servizio delle imprese e delle famiglie. Lavoreremo insieme per creare un'esperienza unica, unendo competenze e visioni diverse, con l'obiettivo di costruire un progetto fuori dal comune.