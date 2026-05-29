La commercialista Valeria Giancola nominata nel Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale

Valeria Giancola, commercialista e revisore legale, è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale (MCC), uno dei più importanti istituti finanziari italiani impegnati nel sostegno alle imprese, agli investimenti e allo sviluppo economico del Paese.

Professionista riconosciuta a livello nazionale per l’elevata competenza tecnica, la lunga esperienza maturata nei settori della governance societaria, della revisione, delle procedure concorsuali e dell’amministrazione giudiziaria, Valeria Giancola ha costruito nel corso degli anni un percorso professionale di assoluto rilievo, caratterizzato da incarichi di vertice in società pubbliche e private, gruppi industriali, enti partecipati e istituzioni.

Tra gli incarichi più significativi ricoperti figurano la partecipazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2017 al 2022, con deleghe in materia di amministrazione giudiziaria, legislazione antimafia e gestione della crisi d’impresa, nonché la costituzione dell’Osservatorio Nazionale Antimafia e dell’Osservatorio Nazionale sul Sovraindebitamento. Ha inoltre svolto attività di consulenza e valutazione per Unioncamere e ricopre attualmente numerosi incarichi di controllo e vigilanza in importanti realtà nazionali.

La designazione nel Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale si inserisce in un percorso professionale consolidato, contraddistinto da competenze specialistiche e da una significativa esperienza maturata in ambiti strategici per il sistema economico e istituzionale italiano. Il nuovo incarico testimonia la fiducia riposta nelle sue capacità professionali e nel contributo che potrà offrire alle attività dell’istituto.

Nel corso della sua carriera è stata, tra l’altro, Presidente del Collegio Sindacale della Stretto di Messina S.p.A., sindaco effettivo di Equitalia Giustizia S.p.A., componente del Collegio Sindacale di Merci Italia del Gruppo Ferrovie dello Stato, consigliere indipendente di Banca Widiba, banca del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, oltre a ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in importanti società dei settori finanziario, assicurativo, industriale e farmaceutico. Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale di FOR.AGRI. e ricopre ulteriori incarichi in primarie società nazionali.

La nomina nel Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale rappresenta un importante riconoscimento istituzionale e professionale, che premia un percorso caratterizzato da competenza, indipendenza e profonda conoscenza dei meccanismi economici, finanziari e di governance.

Mediocredito Centrale, banca controllata dal Gruppo Invitalia, svolge una funzione strategica nel sistema economico italiano. L’istituto gestisce il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese e promuove strumenti di sostegno all’accesso al credito, all’innovazione e alla crescita del tessuto produttivo nazionale, con particolare attenzione alle PMI e allo sviluppo del Mezzogiorno.

L’ingresso di Giancola nel Consiglio di Amministrazione rafforza ulteriormente il patrimonio di competenze dell’istituto, apportando una consolidata esperienza nei settori

della vigilanza, del controllo societario, della gestione delle crisi d’impresa e della tutela della legalità economica, ambiti sempre più centrali per lo sviluppo sostenibile e competitivo del sistema produttivo italiano.