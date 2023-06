Banche, ecco quelle con filiali fisiche e conti correnti a zero spese

Nel panorama bancario italiano, molte persone sono alla ricerca di conti correnti convenienti che offrano servizi moderni e flessibili, pur mantenendo la possibilità di accedere a una filiale fisica per gestire le operazioni.

La convenienza delle filiali fisiche

Sebbene le operazioni bancarie online siano diventate la norma, ci sono ancora situazioni in cui è preferibile interagire con una persona reale o con consulenti finanziari esperti. Questo può essere particolarmente utile quando si affrontano questioni complesse o si desidera ricevere una consulenza personalizzata per le proprie esigenze finanziarie.

I consulenti possono fornire supporto per la gestione del conto corrente, l'apertura di nuovi prodotti bancari, come prestiti, mutui, carte di credito, e offrire assistenza nella pianificazione finanziaria a lungo termine. Le banche con sportelli fisici possono essere particolarmente utili soprattutto per chi potrebbe avere la necessità di depositare contanti o emettere un assegno.

Esaminiamo tre istituti che offrono un'opzione ibrida di conto corrente gestibile comodamente online con filiali fisiche, soddisfacendo le esigenze dei clienti che desiderano un servizio completo e accesso a un supporto personale ed a costi competitivi.

Conto Banca Mediolanum

Banca Mediolanum, istituto finanziario italiano con filiali distribuite in tutta Italia, offre varie tipologie di conto corrente. Dal conto online come SelfyConto ad contro più tradizionale: Conto Mediolanum. Un conto corrente completo che combina servizi forniti tramite filiale fisica con servizi online avanzati ed un consulente finanziario per ricevere assistenza personalizzata.

Il conto Mediolanum è gratuito per tutti i nuovi clienti il primo anno, dal secondo il canone annuo viene azzerato o offerto in via promozionale in base al rispetto di alcune condizioni. Come per esempio l’addebito dello stipendio o pensione. Per i giovani invece resta gratuito fino al compimento dei 30 anni. Conto Mediolanum inoltre, per alcuni profili, prevede una remunerazione del 0,20% delle giacenze libere superiori a 15.000 € sino ad un massimo di 1.000.000 €. A prescindere dal profilo i clienti possono beneficiare della Carta di debito Mediolanum Card gratuitamente e prelievi di contante con carta di debito Mediolanum Card illimitati e gratuiti in tutta Europa (area euro).

Inoltre, grazie all'area clienti online e all'app mobile, i clienti possono gestire il proprio conto in modo semplice e immediato, oltre l’aiuto di uno degli oltre 4.000 family banker presenti in Italia. Il Conto Banca Mediolanum offre anche una varia gamma di prodotti finanziari, come carte di credito, assegni, conti deposito, investimenti e assicurazioni.

Intesa San Paolo - Xme Conto

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e affidabili del panorama bancario ed il maggiore gruppo bancario in Italia, con circa 13,6 milioni di clienti e circa 3.500 filiali sparse su tutto il territorio. Attualmente è disponibile una vantaggiosa promozione per chi apre un nuovo conto corrente Xme presso Intesa San Paolo entro il 30 novembre 2023.

Per le persone oltre i 35 anni il canone mensile base di XME Conto è di soli 0,50 euro invece di 8,50 euro e canone mensile della XME Card Plus a 0,50 euro invece di 1,50 euro (se viene richiesta online contestualmente all’apertura del conto).

Anche per i nuovi clienti con meno di 35 anni il canone mensile base di XME Conto e il canone mensile della XME Card Plus è gratuito se richiesti entro il 30 novembre 2023 fino al compimento dei 35 anni. Inoltre una volta aperto il conto corrente si possono attivare diversi altri interessanti prodotti del gruppo Intesa Sanpaolo. Un esempio è XME Prestito diretto per finanziare acquisti urgenti, XME SpensieRata che permette di rateizzare le spese sul conto, XME Salvadanaio un vero e proprio salvadanaio digitale per mettere da parte i propri risparmi.

Fineco

Nata come banca online del gruppo Unicredit nel 1999 oggi Fineco è ora una banca indipendente, tra gli istituti bancari più solidi in Italia e in Europa con circa 1,5 milioni di clienti. Il Conto corrente Fineco è un conto completo che consente di eseguire una vasta gamma di operazioni ovunque e in qualsiasi momento ed allo stesso tempo avere il supporto di una rete di oltre 400 Fineco Center in tutta Italia e più di 2700 Consulenti finanziari.

Il conto a zero spese di Fineco si è classificato tra i migliori in Italia, per i clienti che aprono un conto entro il 30/06/2023, è previsto un azzeramento del canone per i successivi 12 mesi, in seguito il canone è azzerabile rispettando alcune condizioni facilmente raggiungibili, come l’accredito di stipendio o pensione oppure per i giovani sotto i 30 anni. Anche l’accesso al conto di trading, con un costo di 19€, può essere azzerato in base al numero di eseguiti che si andranno a svolgere in un anno.

Tra le principali caratteristiche che offre il conto c’è la possibilità di fare bonifici illimitati e gratuiti, prelievi Smart agli ATM UniCredit senza carta, basta lo smartphone, MaxiPrelievo per prelevare gratis fino a 3.000€ al giorno e versamenti gratuiti sia di contanti che assegni in modalità self-service sempre presso gli ATM UniCredit.

Si può anche abilitare la funzionalità MaxiAcquisto, con la possibilità di aumentare il massimale della carta per un importo fino a 5.000€ per acquisti urgenti. I titolari del conto Fineco hanno inoltre l’opportunità di richiedere gratuitamente lo SPID grazie alla partnership tra FinecoBank e Namirial, società leader a livello mondiale per i servizi di digitalizzazione.