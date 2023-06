Fabrick e Mastercard: un'alleanza strategica per l'innovazione finanziaria

Mastercard, il colosso americano dei servizi di pagamento e Fabrick, società controllata dal Gruppo Sella, hanno annunciato una partnership volta a sviluppare soluzioni di Embedded Finance per favorire la digitalizzazione e accelerare la crescita di aziende, istituzioni finanziarie e fintech in Europa.

Questa collaborazione rafforza un'alleanza già avviata nel 2019 tra le due società, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dei servizi finanziari digitali.

Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick

Cos'è l'embedded finance

Ma cosa significa Embedded Finance (o finanza integrata)? Si tratta della possibilità per qualsiasi tipo di azienda, per esempio food delivery come Just Eat o o car sharing come Uber, di integrare nei propri prodotti o servizi soluzioni finanziarie come la possibilità di fare pagamenti, stipulare un’assicurazione o erogare prestiti.

In pratica, tutte le imprese possono offrire servizi di pagamento, bancari e assicurativi, ai propri clienti sfruttando le competenze di società specializzate come Fabrick. Questo permette loro di concentrarsi sul proprio business senza dover affrontare la complessità e i costi associati alla gestione di servizi finanziari.

Una partnership che fa crescere l’arena competitiva nel mercato italiano ed europeo del cosiddetto Open Banking. Insieme a Fabrick, anche aziende italiane come Growish Pay, Mia-Fintech, FlowPay o l'azienda svedese Tink operativa in Italia.

Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard

Mastercard entra nel capitale sociale di Fabrick

La partnership tra Mastercard e Fabrick è stata consolidata anche attraverso un investimento di Mastercard nell'azionariato di Fabrick, acquisendo una quota di minoranza. Attualmente, più di 400 partner utilizzano la piattaforma di Fabrick, effettuando oltre 330 milioni di chiamate mensili.

“Con la nostra competenza nel settore dei pagamenti, potremo definire un'offerta ancora più completa e accelerare la nostra crescita grazie alle risorse e al know-how di Mastercard, ha dichiarato il CEO di Fabrick, Paolo Zaccardi, il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento nell'Open e nell'Embedded Finance non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei".

Riguardo l'importanza della partnership per l’embedded finance si è espresso anche Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard, che ha dichiarato: "Crediamo che l'Embedded Finance sarà un importante motore per lo sviluppo della digitalizzazione nei prossimi anni. Il nostro lavoro con Fabrick e i servizi finanziari digitali che svilupperemo insieme sosterranno il nostro obiettivo comune di offrire soluzioni di pagamento digitale alle imprese e un'esperienza fluida ai loro clienti in ogni momento".