Fintech, gli italiani lo usano ma non lo sanno. Ecco di cosa si tratta

Gli italiani usano il fintech ma non lo sanno. Quasi nove italiani su dieci, infatti, utilizzano regolarmente app di tecnofinanza per effettuare pagamenti digitali e attività bancarie, attivare prestiti o svolgere altre attività finanziarie. Eppure quando viene chiesto loro se sanno cos’è e come funziona il fintech, una persona su tre non ha idea di cosa sia e quasi il 60% ne ha solo sentito parlare, ma non lo conosce.



Si parla di uno dei settori che in Italia raccoglie il più alto volume di investimenti ed il numero delle aziende coinvolte continua a crescere, secondo le previsioni degli esperti anche il numero di persone che utilizzerà servizi fintech aumenterà ogni anno, in media del 15-20%. Pertanto è diventato fondamentale per le aziende fintech farsi conoscere e distinguersi sul mercato.

Le sfide del fintech

Una delle principali sfide che le fintech devono affrontare, oltre quella della raccolta di capitali, è l'acquisizione di nuovi clienti e naturalmente il marketing si configura come lo strumento principale per raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, considerando che il fintech è un settore relativamente nuovo, con caratteristiche intrinseche complesse e in costante evoluzione, è necessario domandarsi se le agenzie di marketing siano adeguatamente preparate ad affrontare questa sfida.



Ed è qui che entrano in gioco le agenzie creative specializzate nel Fintech Marketing. Alcune società di marketing, infatti, si stanno specializzando e dedicando esclusivamente a questo settore in costante crescita. Esse hanno compreso le sfide specifiche di questo mercato e stanno sviluppando strategie mirate e verticali per promuovere le aziende fintech e raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Grazie alla loro esperienza e conoscenza approfondita sia del fintech, sia del marketing, queste agenzie si posizionano sul mercato della consulenza come partner ideali per quelle le aziende che desiderano distinguersi e crescere in questo mercato in continua espansione.

Cos’è il Fintech Marketing

Con il termine Fintech Marketing ci si riferisce a tutte quelle strategie e strumenti utilizzati per promuovere un servizio o prodotto, specificatamente designate per il settore finanziario. Le agenzie di fintech marketing sono in grado di applicare le loro conoscenze tecniche in ambito finanziario alle competenze di marketing, creando così strategie efficaci e personalizzate. L’utilizzo sempre più frequente di servizi finanziari digitali sta facendo emergere una domanda crescente di necessità di promuovere da un lato questi servizi e dall’altro di rendere i consumatori maggiormente consapevoli della necessità di utilizzare prodotti fintech.



Il settore ha esigenze e dinamiche particolari e complesse che richiedono un approccio marketing mirato. Le aziende fintech operano in un ambiente altamente regolamentato e devono affrontare la sfida di guadagnare e conservare fiducia dei clienti, garantendo loro elevatissimi standard di sicurezza Può quindi rivelarsi costoso e complicato da parte delle società fintech spiegare queste dinamiche ad agenzie di marketing che non hanno nessuna conoscenza di questo specifico settore.

Ecco perché il Fintech Marketing rappresenta una nuova frontiera per le aziende fintech e finanziarie che consente loro di cogliere le opportunità offerte dal potenziale di crescita del settore.

Il Fintech Marketing in Italia

In Italia sono presenti varie agenzie creative che si occupano anche di fintech. In prima linea ci sono le agenzie internazionali con sede in Italia come Team Lewis, Cloudnova e Making Science. Quest’ultima, ad esempio, ha siglato proprio lo scorso anno una importante partnership con il Fintech District, la community internazionale di riferimento per l’ecosistema fintech in Italia. Making Science ha assunto così il ruolo di partner tecnologico per supportare lo sviluppo delle oltre 200 fintech appartenenti alla community.



Sono tuttavia agenzie specializzate nel marketing ma che si occupano di vari settori, dal fitness all’automotive, fino e-commerce. Tutti settori che rispondono a regole diverse da quello finanziario. Da qui l’idea di due agenzie di marketing focalizzate esclusivamente sul settore finance.

Creative Bulls

La prima è Creative Bulls, un'agenzia creativa con sede a Milano specializzata nell'offerta di servizi di design e consulenza esclusivamente per il settore finanziario. L'azienda si distingue come una “boutique” nel campo del Fintech Marketing, mettendo a disposizione le sue competenze per servire fondi di investimento, banche, istituti di credito, startup fintech, family office e consulenti finanziari.



Il loro vantaggio competitivo risiede nell'esperienza e capacità di progettare piattaforme funzionali con un'ottimale user experience, basandosi su una profonda conoscenza del settore finanziario ed i suoi modelli di business. Ciò consente loro di comprendere appieno i punti di forza dell'azienda e di conoscere e soddisfare i bisogni tipici dei loro utenti.

Nonostante la loro focalizzazione su un singolo settore, Creative Bulls offre una gamma diversificata di servizi, che vanno dalla progettazione di prodotti digitali alla strategia di social media e digital marketing, passando per il branding design. Con oltre 200 progetti completati con successo e una clientela di spicco nel settore, tra cui Banca CF+ (ex Credito Fondiario) e Gardant, l'agenzia ha dimostrato la propria capacità di fornire soluzioni di qualità nel campo finanziario.

Acta Fintech

La seconda è l’agenzia di comunicazione Acta Fintech che ha sede a Roma ed è stata co-fondata da uno dei massimi esperti di Blockchain in Italia: Gianluca Comandini. L’agenzia è specializzata in tematiche fintech quali le criptovalute, tokenonimcs, NFT, blockchain e insurtech (assicurazioni digitali) e sistemi di pagamento digitale.



La conoscenza di tematiche estremamente tecniche e complesse offre un valore aggiunto alle aziende che si affidano all’agenzia. Con agenzie marketing tradizionali la fase di start up della consulenza andrebbe per le lunghe per spiegare il settore, le regole, i target.

Acta Fintech offre inoltre corsi di formazione per aziende e privati, l’emissione di certificati di partecipazione per corsi di formazione online grazie alla tecnologia blockchain e asset digitali. Collabora infine nella realizzazione di progetti per la creazione e vendita di NFT. Particolarmente famosi sono gli NFT realizzati per Achille Lauro e quelli per il noto sito di cucina Giallozafferano.