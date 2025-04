Il governo dà il via libera a Bper per l'ops Banca Popolare Sondrio

Ascolta ora 00:00 00:00

Via libera dal Governo alla ipotesi di aggregazione tra Bper e Banca Popolare di Sondrio. Bper Banca annuncia infatti che il 18 aprile la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di non esercitare i poteri speciali (golden power) relativi all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Bper sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio. Sempre ieri l’assemblea degli azionisti di Bper ha approvato con un plebiscito l’aumento di capitale al servizio dell’offerta pubblica di scambio sulla Banca Popolare di Sondrio. Ha, infatti, votato a favore il 99,9% del capitale presente, pari al 62,166846% del capitale sociale. Via libera con percentuali analoghe anche a tutti gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio 2024 e il dividendo da 0,6 euro per azione.

Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper ha fatto sapere che "Tutte le proposte all’ordine del giorno sono state approvate con una ampissima maggioranza. Siamo grati ai nostri azionisti per la costante fiducia e il continuo supporto e per il sostegno all’importante progetto strategico legato all’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio. L’operazione ha l’obiettivo di consentire ulteriore crescita e sviluppo alla Banca e di creare sempre più valore a beneficio di tutti gli stakeholders nei territori nei quali operiamo".

In sede straordinaria l’assemblea dei soci ha approvato l’attribuzione al cda la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di 981.120.051,74 euro, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione alla data di emissione.

In seduta ordinaria, invece, gli azionisti hanno approvato il bilancio 2024, chiuso con un utile netto di esercizio di 1,250 miliardi, e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un un dividendo in contanti di 0,60 euro, per un ammontare massimo complessivo pari a 853 milioni di euro, con stacco della cedola lunedì 19 maggio.