Guber Banca approva il bilancio 2025: 23,5 milioni di utile

L’assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato i risultati del bilancio 2025. Tutti gli indicatori confermano il consolidamento del percorso di sviluppo degli ultimi anni che ha visto una progressiva espansione e diversificazione delle aree di business in un contesto macroeconomico in continua evoluzione.

A livello di conto economico l’utile netto 2025 si attesta a 23,5 milioni di euro, mentre il coefficiente ROE è pari al 15,9%.

Il margine di intermediazione nell’esercizio 2025 ha registrato un ulteriore miglioramento arrivando a 62,2 milioni (+0,2% rispetto al 2024).

I costi operativi si sono ridotti dell’1,5% passando dai 41,4 milioni del 2024 ai 40,8 milioni del 2025, proseguendo il percorso di efficientamento intrapreso e che vede per il 2025 un Cost/Income ratio pari al 54,3%.

Nel 2025 Guber Banca ha confermato la propria solidità con un coefficiente CET1 del 27%, a fronte di un CET1 medio delle banche italiane, rilevato dall’EBA a marzo 2025, pari al 16%.

Il patrimonio netto ha raggiunto i 155,6 milioni, rispetto ai 140,1 milioni del 2024, garantendo un alto livello di patrimonializzazione e solidità a sostegno delle ambizioni di crescita. Contestualmente, il totale attivo ha evidenziato una crescita del 26% rispetto al 2024 con un importo di 436 milioni e gli asset gestiti (AUM) risultano pari a 11,3 miliardi.

Nell’ottica di diversificazione delle aree di business, la Banca conferma il trend di crescita dei prodotti e servizi rivolti alle imprese, in aggiunta ad un irrobustimento dei processi interni. Proseguono gli investimenti nel settore dell’innovazione digitale, consolidando la partnership con le principali università e avviando percorsi di ricerca finalizzati a potenziare le competenze interne dedicate all’intelligenza artificiale.

“Il 2025 si chiude con numeri che confermano livelli molto soddisfacenti in termini di redditività, efficienza e solidità patrimoniale - ha dichiarato Davide Becchetti, Direttore generale di Guber Banca - I dati indicano il consolidamento di un percorso di crescita che negli ultimi anni ha saputo cogliere nuove sfide in un contesto economico estremamente dinamico. Abbiamo aperto la strada a nuove linee di business coerenti con le nostre attività core raccogliendo i primi risultati che ad oggi possiamo vedere tradotti in numeri, dandoci fiducia nel percorso che abbiamo intrapreso.”

La crescita si evidenzia anche attraverso un incremento del personale del 14% raggiungendo un totale di 233 dipendenti al 31 dicembre 2025, accompagnato da progressi significativi nella riduzione del divario di genere. Si registra, infatti, un aumento del personale femminile di circa il 23,5% rispetto al 2024, con la conferma del 100% di donne a ricoprire ruoli di responsabilità nelle Funzioni di controllo.

L’Assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha confermato il CdA uscente per i brillanti risultati economici e di rafforzamento organizzativo.

Il Consiglio di amministrazione di Guber Banca S.p.A.

è composto da Francesca Bazoli, confermata Presidente, affiancata da Gianluigi Bertini nel ruolo di Vice Presidente. Si confermano anche i consiglieri Francesco Guarneri (Consigliere Delegato per le relazioni istituzionali e l’intelligenza artificiale), Federica Fugiglando, Lorenzo Maternini, Francisco Milone e Giuditta Renoldi.