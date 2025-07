Intesa Sanpaolo, l'utile corre ancora

Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto di 5,2 miliardi, in aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel solo secondo trimestre ha battuto le stime del mercato con 2,6 miliardi di profitti. La banca, che quest'anno concluderà il piano industriale 2022-25, ha così deciso di alzare la guidance sull'utile netto dell'intero esercizio che ora supera 9 miliardi di euro, grazie anche alla spinta di ulteriori azioni gestionali previste nel quarto trimestre. La Borsa brinda ai conti: il titolo ieri ha messo a segno un rialzo del 4,3% attestandosi a quota 5,42 euro.

I risultati del primo giro di boa del 2025 consentono di staccare un assegno significativo per gli azionisti: 3,7 miliardi di dividendi maturati nel semestre (di cui 3,2 miliardi previsti come acconto a novembre) si sommano al buyback da 2 miliardi avviato a giugno. In totale sono oltre 5,7 miliardi le risorse destinate alla remunerazione del capitale. «Quest'anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback avviato a giugno e il prevedibile interim dividend di novembre. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio», ha sottolineato l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, presentato i risultati agli analisti.

La banca «vede consolidarsi un ruolo unico tra le grandi banche europee, essendo in grado di assicurare un Roe del 20 per cento», ha aggiunto Messina. Precisando anche che nel primo semestre di quest'anno il gruppo ha raggiunto un utile netto che è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo degli ultimi cinque anni. Il risultato della gestione operativa cresce dell'1,9% rispetto al primo semestre 2024, trainato da ricavi in aumento dell'1,1%, con un forte contributo dalle commissioni (+4,7%) e dall'attività assicurativa (+2,1%). Resta forte il supporto all'economia reale con circa 42 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine nel primo semestre 2025, in crescita del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Circa 29 miliardi in Italia (+44%), di cui circa 25 miliardi erogati a famiglie e pmi (+41% rispetto al primo semestre 2024); circa 1.260 aziende italiane riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato nel primo semestre 2025 e circa 145mila dal 2014, preservando rispettivamente circa 6.300 e 726mila posti di lavoro.

«Non cambierò idea, restiamo senza alcun tipo di coinvolgimento anche perché avremmo rilevanti questioni Antitrust» in Italia, ha ribadito Messina rispondendo a una domanda sul risiko bancario. E ha osservato: «Ciò che sta accadendo è un qualcosa che definirei Far West, non mi piace quello che succede nel Paese e lo stile di Intesa Sanpaolo è completamente diverso».

A condividere la linea del banchiere è il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni: «La spiegazione l'ha data lui stesso al nostro ultimo Consiglio nazionale, le operazioni straordinarie nascono perché c'è molta disponibilità economica nei gruppi bancari e quindi non sapendo dove mettere questi soldi si sono scatenate queste guerre», ha proseguito Sileoni in un'intervista all'agenzia Adnkronos. E poi ha chiosato: «L'altro aspetto è che manca un'istituzione che dovrebbe, non a colpi di Golden Power, ma a colpi di prevenzione politico-finanziaria, indirizzare il settore senza trasformarlo in questo Far West. Oggi manca un arbitro finale.

Se un gruppo si sente penalizzato da una decisione può solo fare ricorso alla Corte di Giustizia Ue, che può sanzionare ma non cambiare decisioni già prese. Serve un soggetto europeo che decida, intervenga e garantisca equilibrio nel settore».