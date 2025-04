L'Ue avverte l'Italia sul caso Unicredit-Bpm: "Uso Golden power sia proporzionato"

Ascolta ora 00:00 00:00

L’uso del golden power da parte degli Stati membri deve essere "proporzionato". Il richiamo è arrivato stamattina dal portavoce della Commissione Europea Thomas Regnier, che durante il briefing con la stampa a Bruxelles è stato incalzato in merito alle condizioni poste dal governo italiano all’Ops annunciata da Unicredit su Banco Bpm. Il portavoce ha premesso che "la Commissione non commenta mai casi singoli", ma poi, a domanda puntuale ha aggiunto che "da una prospettiva di sicurezza e ordine pubblico, gli Stati membri hanno la responsabilità di attuare restrizioni alle libertà dei mercati attraverso le loro leggi nazionali. E’ molto importante per noi che queste restrizioni alle libertà fondamentali siano consentite solo se sono proporzionate".

La Dg Fisma della Commissione Europea ha già scritto una lettera al governo italiano, di cui ha dato conto per primo il quotidiano Libero, chiedendo informazioni sulle intenzioni di usare il golden power per porre paletti ad un'acquisizione di una banca italiana da parte di un’altra banca italiana. Sulla questione è aperto un “pilot” alla Commissione, ovvero un meccanismo informale utilizzato per indagare , in via preliminare, su eventuali violazioni del diritto Ue. "Stiamo interagendo con le autorità italiane – ha confermato Regnier - in modo strutturato per ricevere informazioni aggiuntive" sull’uso del golden power per limitare l’Ops di Unicredit su Banco Bpm.

Nel frattempo, l’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha diffuso un comunicato per annunciare che il cda si riunirà domani 24 aprile sull’offerta lanciata dal gruppo di Andrea Orcel si riunirà domani 24 aprile. Lo stesso giorno in cui si terrà un altro appuntamento importante per il futuro assetto del sistema finanziario italiano, ovvero l’assemblea delle Generali sul rinnovo della governance.

In campo ci sono Mediobanca, con l’unica lista di maggioranza e che ricandida il tandem Donnet-Sironi, la lista di minoranza lunga di Caltagirone, contrario all’operazione Natixis, e poi i fondi. Una partita in cui Unicredit gioca un ruolo di primo piano con la sua quota ufficiale del 5% (ma potrebbe aver superato l’8%) nel Leone di Trieste.