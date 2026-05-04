Unicredit, oggi l'assemblea per la scalata a Commerz

Entra nel vivo la campagna tedesca di Unicredit. Stamani alle 10 il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel (nella foto) riunirà i suoi azionisti in assemblea straordinaria per dare il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizo dell'Offerta pubblica di scambio su Commerzbank. Un passaggio poco più che formale, che tuttavia dà l'inizio alla fase cruciale di una partita che vede affrontarsi da una parte la seconda banca italiana e dall'altra l'attuale management di Commerz e il governo tedesco, azionista con oltre 12% delle quote. L'offerta dovrebbe partire entro maggio, per concludersi a giugno. Unicredit punta a ottenere la consegna di un pacchetto di azioni tale da spingere la sua partecipazione oltre la soglia del 30% e avere così l'arma di poter acquistare azioni Commerz sul mercato avendo già soddisfatto l'obbligo di Opa.

Sembrano sgonfiarsi le possibilità di un cavaliere bianco in grado di salvare la banca di Francoforte. Una soluzione caldeggiata dal governo di Berlino - e infatti non sono da escludere sorprese - ma certamente parecchio impervia a causa delle alte valutazioni di mercato di Commerzbank il cui titolo solo nell'ultimo mese è lievitato di quasi il 12% a quota 35,2 euro per azione. Va da sé, quindi, che chiunque voglia prendersi la briga di sfidare Unicredit dovrebbe comprare a prezzi molto elevati affrontando il rischio di andare incontro a un potenziale rilancio del gruppo di Piazza Gae Aulenti che al momento ha spalle molto larghe anche a livello di capitale in eccesso.

Un livello di adesioni elevato all'Ops, porterebbe con sé il rischio che Unicredit sia chiamata a dover consolidare a bilancio l'intero capitale di Commerzbank e questo potrebbe impattare sulla politica di distribuzione: quindi sul buyback. Aspetto che spiega la stessa Unicredit nella sua risposta a un azionista: «Una volta definito l'esito dell'offerta, Unicredit valuterà eventuali adeguamenti in relazione alla distribuzione di capitale».