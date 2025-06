Il governatore di Banca di Spagna: "AI molto importante, ma le banche vigilino il loro uso"

Ascolta ora 00:00 00:00

José Luis Escrivá Belmonte, Governatore del Banco de España dal 12 settembre 2024, è uno degli ospiti della seconda giornata della Conferenza internazionale "Young Factor 2025", un dialogo tra giovani, economia e finanza, promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, in partnership con Intesa Sanpaolo, che si tiene a Milano, a Palazzo Mezzanotte. Intervistato dal direttore di Moneta, Osvaldo De Paolini, il banchiere spagnolo ha dato vita al panel intitolato "Le sfide del nostro secolo: come la trasformazione digitale cambia il ruolo delle banche centrali". Escrivá, all'inizio del dialogo con il responsabile dell'inserto di approfondimento economico allegato a Il Giornale, Libero e Il Tempo, Escrivá intende lanciare un consiglio ai giovani presenti in platea: " Investite nella vostra istruzione e in quella dei vostri figli ", è l'invito del governatore della Banca centrale spagnola.

Poi, parte una lunga riflessione sull'intelligenza artificiale. " Vediamo un grande potenziale per quanto riguarda le applicazioni dell'intelligenza artificiale, ma al tempo stesso abbiamo la responsabilità di monitorare, di controllare, di vigilare come vengono introdotti i modelli di intelligenza artificiale nel settore bancario ", sentenzia José Luis Escrivá. " Nella normativa europea - prosegue il componente del consiglio direttivo della Bce - si identificano i modelli ad alto rischio. Ci sono dei limiti nel quadro normativo europeo su come si possono utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale ".

L'economista iberico auspica che si possa " incoraggiare l'uso dell'intelligenza artificiale " e che possa " aumentare l'efficienza e apre molte porte ma ci sono dei rischi. Uno dei più evidenti è quando si usa l'AI per categorizzare o classificare le persone in base a determinati criteri ". L'intelligenza artificiale potrebbe, per esempio, " stabilire se concedere o meno un prestito, decidendo l'affidabilità creditizia di un soggetto: e questo è un rischio ". Escrivá Belmonte non ha comunque esitazioni sotto questo aspetto: " Ci vuole il fattore umano, non vi è dubbio. Ci sono alcuni ambiti in cui l'utilizzo dell'AI va verificato, ci vuole veramente un controllo umano, bisogna verificare come vengono fatte le cose dall'intelligenza artificiale e certe cose semplicemente non si possono fare, bisogna essere molto chiari ".

Alla domanda posta da De Paolini sul motivo per cui si fa estrema fatica a creare un'unione bancaria europea, il Governatore del Banco de España sottolinea come si stia assistendo a un " processo di concentrazione delle banche all'interno dei singoli paesi, con poche operazioni di natura transfrontaliera ". Questo è un problema fondamentale e non facile da superare: " Una parte della normativa rimane ancora di competenza nazionale, il che rende difficile offrire servizi bancari a livello europeo ". Ad esempio, le normative sulla bancarotta variano sensibilmente da un paese all'altro: " Per alcuni prodotti finanziari ci sono normative diverse per ogni singolo stato e questo complica l'operatività. Esiste un mercato europeo, ma non è sufficientemente integrato in modo efficace ".

"Il vero nodo è che le banche hanno bisogno di effettuare investimenti su larga scala, in particolare in piattaforme e tecnologie avanzate e proprio a causa delle limitazioni normative e operative, tendono a rafforzarsi principalmente all'interno dei mercati nazionali

Questo comportamento finisce per ridurre la concorrenza a livello europeo

Anche nel settore assicurativo si possono riscontrare problematiche simili:- conclude -.".