Barriere coralline e paesaggi urban. La linea si ispira alla scia dei colori

Afferma Marc A. Hayek, Presidente e CEO di Blancpain: "Quando abbiamo realizzato il Fifty Fathoms Tech Gombessa nel 2023, il modello da immersione è nato dalla domanda che mi sono posto: se il Fifty Fathoms fosse inventato oggi, come sarebbe?".

L'idea di trasformare un modello diver classico per adattarlo alle immersioni moderne, senza perdere il suo concept tradizionale legato alla meccanica di precisione, aveva portato ad inserire una lunetta girevole unidirezionale con scala regolata sulle tre ore e relativa lancetta per l'opportuna indicazione, il tutto funzionale alle immersioni in saturazione. Quella versione in titanio grado 23, da 47 mm, è stata seguita, quest'anno, dal Tech BOC IV (100 pezzi), che ha reso quella tecnologia moderna più indossabile, mantenendo il materiale, ma portando la cassa a 45 mm (14,1 mm di spessore) e ripristinando la classica ghiera girevole sui 60 minuti. Per l'estate, quest'ultimo approccio è stato ulteriormente sviluppato per un pubblico più vasto, aggiungendo, come sostiene Hayek, "colore e stile nella linea Tech, a dimostrazione che un orologio subacqueo serio può avere anche un coté lifestyle". E, allora, nel nuovo Fifty Fathoms Tech-nicolors, ritroviamo l'anello graduato della lunetta in ceramica nera bombata e inclinata verso il quadrante (120 scatti), la valvola per l'elio al 10 (impermeabilità fino a 30 atmosfere), il quadrante nero assoluto ad assorbire il 97% della luce (garanzia di massima leggibilità sott'acqua), sfere ed indici luminescenti e datario al 4, il calibro automatico di manifattura 1315A (5 giorni di riserva di carica).

A tutto questo, sulle monoanse centrali, fissate dall'interno della cassa, Blancpain ha voluto integrare un sistema di cinturini intercambiabili in caucciù, in diverse lunghezze, in modo tale da poter cambiare stile in pochi secondi, senza bisogno

di attrezzi, per un utilizzo sopra la muta o a polso nudo. Per le cromie, oltre al classico nero, sono disponibili due tonalità, il bianco e l'arancione (ton sur ton con la sfera dei secondi), perfette per il mood estivo.