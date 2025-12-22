Chi era Denise Ruggeri, la donna morta in crociera sul Nilo

Domenica una donna italiana di 47 anni, Denise Ruggeri, ha perso la vita dopo un incidente avvenuto mentre era in crociera sul Nilo. Fatale è stato lo scontro tra due navi, a seguito del quale la donna è caduta, nella sua cabina, riportando una grave ferita a un polmone.

In vacanza con il marito, un vigile del fuoco, Ruggeri era abruzzese e faceva la maestra d'asilo nell'istituto comprensivo don Lorenzo Milani di Pizzoli in provincia de L'Aquila, prestando le sue cure ai bambini della scuola dell’infanzia "Il Piccolo Principe". Purtroppo i tentativi disperati di prestarle soccorso sono stati vani. Portata all'ospedale di Esna in condizioni gravi, m deceduta nel reparto di terapia intensiva.

L’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, ha fatto sapere che non ci sono altri italiani coinvolti nell'incidente e che tutti gli altri connazionali (tra 70 e 80 persone) che si trovavano a bordo della nave sono stati tratti in salvo. Il coniuge della donna è stato assistito dalle autorità consolari italiane.

La dinamica dell'incidente

La nave da crociera della Royal Beau Rivage su cui viaggiava Ruggeri si è scontrata con

un'altra imbarcazione nelle vicinanze di Luxor, nel sud del Paese, una zona molto frequentata dai turisti per le bellezze archeologiche. Lo scontro tra le due imbarcazioni ha causato la distruzione di quattro cabine della Royal.