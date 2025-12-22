Diretta | Autobomba uccide un generale russo a Mosca: sospetti su Kiev

Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, è scoppiato un incendio in un aeroporto militare russo vicino a Lipetsk, dove due caccia russi, un Sukhoi Su-30 e un Su-27, sono stati incendiati, secondo quanto riferisce l'Intelligence militare ucraina (Gur), citata da Rbc-Ukraine. "A seguito di un'operazione dell'Intelligence della Difesa ucraina, condotta direttamente da un rappresentante del movimento di resistenza contro il regime criminale russo, entrambi i velivoli militari dell'aggressore sono stati distrutti", ha dichiarato il Gur in un comunicato. Il valore complessivo stimato dei due caccia utilizzati dalla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina potrebbe raggiungere i 100 milioni di dollari. "Lo studio dei percorsi di pattugliamento e dei turni di guardia ha reso possibile penetrare di nascosto nella struttura militare dello Stato aggressore, colpire i Sukhoi direttamente all'interno di un hangar protettivo per aerei e poi lasciare l'aeroporto senza ostacoli", ha aggiunto il Gur.