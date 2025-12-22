Diretta | Autobomba uccide un generale russo a Mosca: sospetti su Kiev

Un attentato nel cuore di Mosca riporta il conflitto russo-ucraino sul terreno più opaco della guerra segreta. L’uccisione del generale Fanil Sarvarov, alto ufficiale dello Stato maggiore russo, apre un fronte delicatissimo: le autorità russe parlano apertamente di un possibile coinvolgimento dei servizi ucraini.Nelle stesse ore, nuovi attacchi con droni colpiscono infrastrutture nel sud della Russia, mentre sul piano diplomatico da Washington arrivano segnali di continuità nel dialogo con il Cremlino. Un intreccio di guerra, intelligence e diplomazia che segna un’ulteriore escalation.
Kiev: "Distrutti in un'operazione due caccia russi a Lipetsk"
Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, è scoppiato un incendio in un aeroporto militare russo vicino a Lipetsk, dove due caccia russi, un Sukhoi Su-30 e un Su-27, sono stati incendiati, secondo quanto riferisce l'Intelligence militare ucraina (Gur), citata da Rbc-Ukraine. "A seguito di un'operazione dell'Intelligence della Difesa ucraina, condotta direttamente da un rappresentante del movimento di resistenza contro il regime criminale russo, entrambi i velivoli militari dell'aggressore sono stati distrutti", ha dichiarato il Gur in un comunicato. Il valore complessivo stimato dei due caccia utilizzati dalla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina potrebbe raggiungere i 100 milioni di dollari. "Lo studio dei percorsi di pattugliamento e dei turni di guardia ha reso possibile penetrare di nascosto nella struttura militare dello Stato aggressore, colpire i Sukhoi direttamente all'interno di un hangar protettivo per aerei e poi lasciare l'aeroporto senza ostacoli", ha aggiunto il Gur.
Mosca: "Abbattuti 41 droni ucraini, 34 su Belgorod"
Le difese aeree russe hanno abbattuto 41 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte, secondo quanto ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Un attacco con drone ha danneggiato due ormeggi e due imbarcazioni nell'insediamento di Volna, nella regione meridionale di Krasnodar, mentre ben 34 droni sono stati lanciati contro la regione di confine di Belgorod, oltre a diversi colpi di artiglieria, e un'abitazione ha preso fuoco, sempre secondo Mosca.
Mosca, 007 Ucraina fra piste investigatori per omicidio generale
"Gli investigatori stanno seguendo numerose piste relative all'omicidio" del tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, morto a seguito dell'esplosione di un ordigno sotto la sua auto avvenuta stamattina a Mosca, e "una di queste" piste "è che il crimine sia stato orchestrato dai servizi segreti ucraini". Lo ha dichiarato Svetlana Petrenko, portavoce ufficiale della Commissione Investigativa russa. I media russi riportano che un'auto è esplosa in un parcheggio in via Yaseneva a Mosca alle 7 del mattino circa con il conducente all'interno.
Mosca, assassinato generale stato maggiore, sospettiamo Kiev
"Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (...) a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate". Lo scrive l'agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato. Poco prima si era saputo dell'esplosione di un'auto nel cortile di un palazzo nella zona sud di Mosca.
Mosca, imbarcazioni danneggiate da attacco droni nel Krasnodar
Moli e navi danneggiati a seguito di un attacco con droni nel villaggio di Volna, nel distretto di Temryuk, in Russia. Lo riferisce su Telegram il quartier generale delle operazioni di emergenza della regione di Krasnodar. "Nel villaggio di Volna, distretto di Temryuk, due ormeggi e due imbarcazioni sono stati danneggiati da un attacco con droni - si legge - Tutte le persone a bordo delle imbarcazioni sono state evacuate. Non si sono verificati feriti tra l'equipaggio o il personale a terra. Sugli ormeggi, i danni hanno provocato incendi di dimensioni variabili tra 1.000 e 1.500 metri quadrati. Sono attualmente in corso le operazioni antincendio. I servizi di emergenza e speciali sono sul posto".
Witkoff, la Russia resta impegnata a raggiungere la pace in Ucraina
"La Russia resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina". Lo ha detto l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, al termine degli incontri del weekend a Miami. "La Russia apprezza molto gli sforzi e il sostegno degli Stati Uniti per risolvere il conflitto ucraino e ristabilire la sicurezza globale", ha aggiunto il funzionario senza tuttavia precisare se ci siano stati dei progressi nei colloqui.