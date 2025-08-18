Si ritira Belinelli, l'unico cestista italiano a vincere un titolo Nba

Marco Belinelli si ritira. Il capitano della Virtus Bologna, con cui solo due mesi fa aveva vinto lo scudetto, il terzo della sua carriera, appende la canotta al chiodo a 39 anni. Più di vent'anni vissuti da protagonista, diventando l'unico cestista italiano a conquistare un titolo Nba, con i San Antonio Spurs nel 2014, anno in cui vinceva anche la tradizionale gara del tiro da tre punti all’All-Star Game. Per Belinelli anche una lunghissima esperienza con l'Italbasket, purtroppo mai coronata da quel successo a lungo inseguito al fianco di altri due azzurri protagonisti in Nba come Andrea Bargnani e Danilo Gallinari.

Poco prima di annunciare il ritiro, era stato il giocatore stesso a lasciare qualche indizio della scelta imminente durante la mattinata. Un post, sui suoi profili Facebook e Instagram denso di immagini che pescano nella memoria e una frase "Perchè non c'è niente di più bello, scritta pure in inglese, There is nothing more beautiful". Parole che corredano una serie di fotografie che parte con una canestro da basket, la cameretta con la canotta della Nazionale con stampigliato il numero 3 appesa a una gruccia, le immagini delle tante maglie indossate nella sua lunga storia sul parquet, ritagli di giornali, la foto con Obama che gli stringe la mano.

Il post successivo del tardo pomeriggio fuga ogni dubbio. "Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento" , scrive. "Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c'è sempre" conclude. La fine di un'era e tanta nostalgia per tutti quelli che hanno vissuto la sua favola iniziata tanti anni fa a San Giovanni in Persiceto. Tra i tanti a lasciare qualche parola di saluto al campione bolognese, Achille Polonara, compagno di squadra con le Vu Nere e alle prese con la lotta alla leucemia mieloide che, su Instagram scrive: "Onorato di aver fatto parte del tuo viaggio" con a fianco un cuoricino rosso.

Debutta a 16 anni con la Virtus, poi si consacra con i rivali cittadini della Fortitudo, vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana, prima di volare verso l'Nba. Bazzica il mondo dorato del basket americano dal 2007 al 2020 con addosso nove canotte diverse in tredici anni: Golden State Warriors, Toronto Raptors, New Orleans Hornets, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Con gli Spurs, Belinelli vince un titolo Nba - unico italiano a riuscirci - durante la stagione 2013-2014, dando il suo contributo nella squadra stellare di Duncan, Ginobili e Parker. Sempre in quell'anno trionfa anche nella gara del tiro da tre punti all'All Star Game.

Nel novembre del 2020 il ritorno in Italia alla Virtus con cui ha vinto due scudetti, l'ultimo poche settimane fa in finale contro Brescia. Farà strano non rivederlo più sul parquet, ma la sua pallacanestro ci sarà sempre, scolpita nel cuore di tutti gli appassionati.