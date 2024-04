Basket, Brescia cade a Cremona. L'Olimpia Milano aggancia la vetta

L'Olimpia Milano supera 99-77 Scafati e aggancia la Germania Brescia, sconfitta nel derby lombardo contro Cremona, in vetta alla classifica. Venezia stende Treviso (91-78) nel derby veneto. Trento vince 103-93 lo scontro diretto contro Napoli grazie e accede ai playoff, mentre Brindisi resta in corsa per la salvezza rimontando Pistoia 96-90. Varese conquista la salvezza dopo la vittoria a Sassari (88-112). Stasera la sfida Bologna-Reggio Emilia completa il 28° turno.

Milano-Scafati 99-77

L'Olimpia mette subito la partita in discesa, chiudendo il primo quarto sul 28-20, con uno Shields in grande spolvero. Gli uomini di Messina prendono il largo in apertura del secondo periodo, arrivando fino al +13 prima del 49-38 alla sirena che decreta l'intervallo lungo. Nel terzo parziale si arrivano al massimo vantaggio di 22 punti. A quel punto arriva la reazione ospite, capace di portare la sfida all'ultimo quarto sul 70-57. L'EA7 chiude la pratica con Shields (top scorer della sfida con 20 punti). Finisce con il risultato finale di 99-77. Questo successo lancia Milano in vetta alla classifica insieme a Brescia, mentre Scafati vede scappare il treno playoff.

Cremona-Brescia 84-77

Il primo periodo parte all'insegna dell'equilibrio, con percentuali alte da una parte e dall'altra. Al termine dei primi dieci minuti di casa la Vanoli è avanti di una sola lunghezza, sul 22-21. Poi McCullough e Eboua salgono in cattedra per Cremona, portandola anche alle dieci lunghezze di vantaggio. Della Valle dimezza lo svantaggio con un paio di triple, e alla pausa lunga il tabellino recita 45-41 in favore dei padroni di casa. Nel terzo quarto la squadra di Cavina prova più volte a scappare via, portandosi avanti di sette punti, sul 67-60. Brescia cerca di rientrare, ma deve fare i conti l'ex Eboua: 21 punti e 10 rimbalzi totali. Vince Cremona 84-77 e conquista la salvezza, ottava sconfitta stagionale per Brescia.

Venezia-Treviso 91-78

Simms e Tucker segnano punti importanti per la Reyer, che al termine dei primi dieci minuti è sensibilmente avanti, sul 21-19. Nel secondo quarto Venezia mette la freccia, segnando 31 punti totali sotto il segno di Wiltjer. Così alla fine del primo tempo il punteggio è di 52-36 in favore della Umana. Al rientro in campo Treviso cerca di tornare sotto, ma Venezia reagisce tenendo gli avversari a debita distanza, chiudendo il terzo quarto sul 67-48. Gli ospiti tornano sul -10 anche all’inizio dell’ultimo quarto. Grazie a un Olisevicius ispiratissimo la Reyer scappa via e non viene più ripresa. Vince Venezia 91-78 e consolida il quarto posto in classifica, Treviso ora ha solo successo di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sassari-Varese 88-112

L'avvio sembra promettente per Sassari, avanti sul 15-10 in un primo quarto dai ritmi forsennati. L'Openjobmetis torna sotto e sorpassa sul 16-15. I lombardi a scatenarsi dalla distanza e volare sul +7 grazie a Brown e Besson. Poi chiude il primo quarto sul 35-25. I sardi subiscono subito un parziale di 8-0 nell'avvio del secondo quarto e non si riprendono più. Si arriva a metà partita col +23 ospite al riposo (64-41). Al rientro in campo l'Openjobmetis dilaga fino al 107-80. Nel garbage time finale, Varese chiude sul 112-88 e festeggia la salvezza. Mannion top-scorer a quota 24 punti. Addio ai playoff, invece, per Sassari.

Napoli-Trento 93-103

Trento parte fortissimo, allungando fino al +12 già dopo cinque minuti, ma i partenopei aprono un parziale di 16-4 e chiudono il primo parziale sul 23-23. Nel parziale successivo, Napoli scappa avanti di sette punti prima di giungere al riposo sul 53-50. Le distanze restano pressoché invariate anche nel terzo quarto. Poi Trento apre un parziale di 24-3 all'inizio del quarto periodo e ribalta le sorti del match, chiuso con la vittoria esterna per 103-93. Questa rimonta proietta così Trento alle fasi finali della stagione di Serie A. Mentre per i partenopei la qualificazione ai playoff si fa sempre più complicata.

Pistoia-Brindisi 90-96

Il primo quarto termina in assoluto equilibrio (25-25), così come il secondo parziale (49-49). Brindisi prova a prendere il largo in apertura di terzo quarto, ma Pistoia infila un parziale di 12-2 nella seconda parte del periodo. La formazione pugliese reagisce completando una grande rimonta, che vale il +5. Gli uomini di Sakota chiudono poi la sfida con il risultato di 96-90, tenendo accese le speranze di salvezza. Pistoia perde invece l’occasione di raggiungere aritmeticamente i playoff con due giornate d'anticipo.

Tortona-Pesaro 94-76

L'avvio è estremamente combattuto con il primo allungo dei padroni di casa (18-9). I piemontesi calano al tiro e Pesaro rientra, chiudendo davanti sul 22-21 nel primo quarto. Non c'è storia invece nel secondo, dove Tortona fa il sorpasso (26-24) e non si volta più indietro. Si va sul 44-33 al riposo. La musica non cambia nella ripresa con l'allungo definitivo sulla Carpegna Prosciutto, sotto fino al -14. Nel quarto periodo i piemontesi toccano il +24 (massimo vantaggio). Il punteggio finale è di 94-76. Tortona è ottava con 14 vittorie e 14 ko. Pesaro, invece, resta penultima (9-19) davanti a Brindisi (8-19).

Brescia, Milano 40 punti; Bologna 38; Venezia 36; Pistoia, Reggio Emilia, Trento 30; Tortona 28; Napoli 26; Sassari, Scafati, Cremona 24; Varese 22; Treviso 20; Pesaro 18; Brindisi 16

