Basket, cadono tutte le big: Milano, Bologna e Brescia vanno ko

Succede di tutto nel 23° turno di Serie A di basket. La Virtus Bologna si arrende 87-86 sul campo di Pesaro all’overtime. Le VuNere non agganciano in vetta la Germani Brescia, clamorosamente rimontata e sconfitta a Sassari 106-101, anche qui dopo un supplementare. Cade anche l'Olimpia Milano, 78-72 in casa di Venezia. Resta invariata l'alta classifica con Brescua sempre in testa a 34 punti con due lunghezze di vantaggio su Bologna e Venezia. Poi c'è Milano, quarta a 30 punti.

Venezia-Milano 78-72

Parte meglio Venezia, che rifila un parziale di 15-6 agli uomini di Messina sul finale del primo periodo. La reazione di Milano è immediata in apertura di secondo quarto e vale il pareggio nel giro di tre minuti. Poi arriva anche il vantaggio grazie ad un Napier in grande spolvero. L'Umana Reyer si riporta subito avanti ed arriva a metà sfida sul 42-40, sfruttando l'imprecisione degli ospiti sotto canestro negli ultimi minuti. Nel terzo parziale gli orogranata scappano via, arrivando a un distacco di sedici punti che sembra orientare definitivamente il match. Nell’ultima frazione Milano non si arrende e si avvicina negli ultimi secondi fino al -4, ma sono costretti ad incassare la terza sconfitta consecutiva con il punteggio di 78-72. Venezia supera così Milano e guarda Brescia distante solo due punti.

Le triple di Spissu e Shields e il tiro in step-back di Tucker tra le migliori azioni del match tra @REYER1872 e @OlimpiaMI1936 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/2WhE8Ng9Uv — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) March 17, 2024

Sassari-Brescia 106-101 dts

Sassari inizia col piede giusto limitando al meglio la fase offensiva di Brescia. I padroni di casa avanti 26-20 nel primo periodo, chiudendo all'intervallo sul +5. Alla ripresa del gioco Brescia realizza un break di 14-2 che vale il sorpasso per il 72-76 di fine parziale. Il team allenato da Markovic prova il controsorpasso, ma nel momento decisivo Massinburg firma l’allungo che sembra indirizzare il match sul +10. Il fallo antisportivo di Della Valle cambia tutto. Sassari trova il nuovo sorpasso con Jefferson a 75 secondi dal termine. Akele sbaglia due liberi consecutivi e commette fallo, Massinburg firma la tripla del pari e si va all’overtime, che sorride a Sassari con il risultato di 106-101. Sconfitta per Brescia resa indolore dai ko di Bologna e Milano, mentre Sassari resta attaccata al treno playoff.

Le triple di Massinburg e Jefferson tra le migliori giocate del match terminato all'overtime tra @dinamo_sassari e @GermaniBrescia #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/f81EoO05wh — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) March 17, 2024

Pesaro-Bologna 87-86 dts

Pesaro si aggrappa a Totè e Mcduffie e insegue solamente di un punto alla fine del primo quarto. La Virtus cerca lo strappo ad inizio secondo periodo all’intervallo il punteggio è sul 36-33 in favore degli emiliani. All’uscita dagli spogliatoi Bologna vuole provare a scappare via, ma Pesaro imane aggrappata alla partita, grazie ad un super Mcduffie. Grande equilibrio nel corso del terzo quarto, con il distacco (53-50). La squadra di Sacchetti trova il sorpasso, con le triple di Tambone e Mcduffie, ma gli uomini di Banchi tornano avanti nel giro di poche azioni. Nei minuti finali ancora una volta Mcduffie, realizza dall’arco la tripla del 72-72 a meno di un minuto dalla fine. Si va al supplementare. Resiste l'equilibrio, con Belinelli che segna tre tiri liberi per tornare sull’86-86. Sulla sirena Cinciarini conquista un fallo essenziale, che porta alla clamorosa vittoria di Pesaro per 87-86. Successo fondamentale per i marchigiani, che fanno segnare la settima vittoria stagionale. Sono sette anche le sconfitte di Bologna, che manca l’aggancio a Brescia in vetta.

Le triple di Mcduffie e Belinelli e il libero decisivo di Cinciarini tra le migliori giocate del match tra @VLPesaro e @VirtusSegafredo#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/ohYiYty0xK — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) March 17, 2024

Reggio Emilia-Varese 113-80

Reggio Emilia rompe l'equilibrio sul finire del quarto iniziale, con un break di 15-1 conquistando un vantaggio di undici punti. Varese prova a rientrare in partita nel periodo successivo, giungendo all'intervallo lungo sul 51-44 dopo essere stati anche sul -4 poco prima della sirena. Galloway continua a trascinare Reggio anche al ritorno in campo (27 punti nei primi 30 minuti per lui), firmando l'allungo dell’81-66. Finisce 113-80: gli emiliani consolidano il proprio quinto posto, mentre Varese incassa il quattordicesimo ko stagionale.

Scafati-Tortona 94-91

Scafati parte fin da subito molto forte ed è in vantaggio di undici punti dopo i primi dieci minuti di gioco. I piemontesi provano a rientrare nel quarto successivo, ma non è abbastanza per permettere loro di recuperare più di quattro lunghezze di svantaggio alla Givova. In avvio di secondo tempo passa a condurre Tortona, avanti di un punto al trentesimo minuto grazie alla tripla di Dowe. Nell'ultimo quarto la partita è apertissima, con tanti sorpassi e controsorpassi. Alla fine sorride Scafati, che vince 94-91 e aggancia il treno playoff.

Brindisi-Trento 89-82

Ottima partenza di Treno, avanti con un un parziale di 12-3. I pugliesi cercano di rientrare e grazie alla tripla di Washington arrivano addirittura al sorpasso, sul 18-15. Brindisi mantiene il vantaggio anche in avvio di secondo periodo, ma le due squadre rimangono punto a punto. Alla pausa lunga Trento torna avanti, sul 48-47. Grande equilibrio anche al rientro in campo. Gli ospiti sembrano poter avere qualcosa in più verso la fine del terzo quarto, ma il quarto periodo è un piccolo capolavoro di Brindisi. Decisivo il parziale di 23 punti segnati e soltanto 12 subiti, che portano all’89-82 finale. Sesta vittoria per Brindisi, in piena lotta salvezza con Pesaro e Treviso, mentre sono dodici i ko di Trento, al netto di undici successi.

Treviso-Cremona 78-71

Buon primo periodo per Cremona, subito in palla. La Nutribullet rimane a contatto, concedendo solamente tre punti di vantaggio alla prima pausa breve: la Vanoli è avanti 17-14. Nel secondo quarto Treviso inizia a carburare, ma all’intervallo gli ospiti sono ancora avanti di due punti, sul 38-36. Al rientro in campo Bowman e Harrison salgono in cattedra, per trovare il sorpasso del 55-50 di fine terzo quarto. La difesa della squadra di Vitucci continua a fare la differenza anche nel finale: Treviso va a vincere allungando nel finale sul 78-71. Ottava vittoria per la Nutribullet, al netto di quindici sconfitte: un successo in più per Cremona, appena sopra in classifica.

Napoli-Pistoia 93-95 dts

I vincitori della Coppa Italia spingono subito forte. Pistoia risponde colpo su colpo e chiude il quarto sul 21-18. Nel secondo periodo Napoli controsorpassa sul 30-27 e allunga fino al +9 con un ottimo Zubcic, che firma un parziale da 11-21. Il vantaggio vola anche in doppia cifra, poi i toscani accorciano fino al 41-38 a metà gara. Nella ripresa i padroni di casa subiscono un parziale di 10-0, che vale il +8 pistoiese. Sokolowski ed Owens suonano la carica e Pullen compie il sorpasso di Napoli col il 58-55.

Si susseguono i ribaltoni. Pistoia vola sul +5 e viene raggiunta, poi avanza sul +7 (66-73). Qui ha inizio la reazione di Owens e compagni, che si riportano a due punti dai toscani quando mancano solo tre minuti (73-75). Zubcic pareggia sul 75-75 poi Pullen riacciuffa l'Estra sul 79-79. Si va ai supplementari. Napoli si porta sul +4, Pistoia la raggiunge e la parità resiste fino al termine. Decide il canestro decisivo di Moore sull'ultimo possesso. Finisce 95-93 per l'Estra, che aggancia proprio Napoli al sesto posto (12-11).

I risultati

Umana Reyer Venezia - EA7 Emporio Armani Milano 78-72

Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia 106-101 dts

UNAHOTELS Reggio Emilia - Openjobmetis Varese 113-80

Carpegna Prosciutto Pesaro - Virtus Segafredo Bologna 87-86 dts

Nutribullet Treviso Basket - Vanoli Basket Cremona 78-71

Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino 89-82

Gevi Napoli Basket - Estra Pistoia 93-95 dts

Givova Scafati Basket - Bertram Derthona Tortona 94-91

Classifica

Brescia 34 punti; Bologna, Venezia 32; Milano 30; Reggio Emilia 26; Napoli, Pistoia 24; Sassari, Scafati, Tortona, Trento 22; Cremona, Varese 18; Teviso 16; Pesaro 14; Brindisi 12

Prossimo turno (24-3)

EA7 Emporio Armani Milano - Gevi Napoli Basket

Germani Brescia - Virtus Segafredo Bologna

Bertram Derthona Tortona - Openjobmetis Varese

Carpegna Prosciutto Pesaro - UnaHotels Reggio Emilia

Vanoli Basket Cremona - Umana Reyer Venezia

Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari

Estra Pistoia - Nutribullet Treviso Basket

Givova Scafati Basket - Happy Casa Brindisi