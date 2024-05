Basket, l'Olimpia Milano espugna Brescia e conquista la finale scudetto

L'Olimpia Milano sfata finalmente il tabù PalaLeonessa e sbarca in finale scudetto. Dopo il doppio successo al Forum, la squadra di Messina chiude i conti alla prima occasione, passando sul parquet di Brescia (dove aveva perso nelle ultime tre trasferte) per 96-86, con 16 punti di Ricci e 14 punti a testa per Hall, Shields e Mirotic.

Termina qui la stagione della Germani, alla quale non basta un Massiburg da 21 punti per provare a riaprire la serie. L'EA7 andrà così a giocarsi la chance di conquistare il suo 31° scudetto (sarebbe il terzo di fila) contro una fra Venezia e Virtus Bologna, di fronte stasera al Taliercio per gara-4, con le Vu Nere avanti 2-1 nella serie.

La partita

Sotto agli occhi di Roberto Baggio, idolo della Brescia calcistica, Milano parte forte, costruendo un parziale di 7-0 nel primo minuto e mezzo di partita. Della Valle e Cournooh guidano la reazione di Brescia e riescono ad annullare lo svantaggio: tre triple a bersaglio riportano i padroni di casa sul -1 (12-11). È un primo quarto in cui gli attacchi funzionano, soprattutto da tre punti: Milano trova più continuità, con i canestri di Napier, Shields, Hall e Ricci e chiude il parziale a +11 (32-21). Nel secondo quarto la Germani prova a reagire con Akele, autore di cinque punti in meno di un minuto. Napier e Mirotic trovano però altri due canestri da tre e l’EA7 vola via: dieci triple a bersaglio su diciassette tentate e nuovo +12 (43-31). L'attacco dell’Olimpia continua a macinare punti e con un parziale di 9-0 fugge sul +19. Il primo tempo si chiude 56-39 per gli ospiti.

La magia di Massinburg e la tripla di Mirotic sono tra le migliori azioni di Gara-3 di semifinale tra @GermaniBrescia ed @OlimpiaMI1936 #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff pic.twitter.com/a8EYzdaDhC — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 30, 2024

Al rientro in campo Cournooh alimenta un parziale da 6-0 per Brescia e costringe Messina a chiamare un time-out sul 56-45 per l’EA7. È una Milano più compassata quella del secondo tempo e la Germani ne approfitta, riportandosi a -8 (65-57), grazie a Petrucelli e Cobbins. Sulla sirena del terzo quarto Hines trova però l'ennesimo canestro da tre punti per l’Armani e fissa il risultato sul 77-64. A quel punto con la vittoria a portata di mano, Milano torna in completo possesso della partita nell'ultima frazione e legittima la superiorità mostrata, amministrando il vantaggio. La sfida si chiude sul 96-86 per l’EA7, che strappa così il pass per la finale.

Il tabellino

GERMANI BRESCIA - Gabriel 15, Bilan 10, Burnell 4, Massinburg 21, Tanfoglio ne, Della Valle 7, Petrucelli 5, Cobbins 7, Cournooh 12, Akele 5, Porto ne. Allenatore: Alessandro Magro

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Bortolani, Tonut 5, Melli 7, Napier 12, Ricci 16, Flaccadori 4, Hall 14, Caruso,

Shields 14, Mirotic 14, Hines 5, Voigtmann 5. Allenatore:

ARBITRI: Paternicò-Baldini-Gonella. NOTE: parziali 21-32, 39-56, 64-77. Tiri liberi: Brescia 12/16, Milano 8/12. Usciti per falli: nessuno