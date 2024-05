Basket, Venezia supera (in rimonta) Bologna e riapre la serie sul 2-1

Venezia è ancora viva. Sotto 2-0 dopo la doppia sfida della Segafredo Arena, la Reyer fa valere il fattore campo e sotto la spinta del pubblico del Taliercio piega in gara-3 di semifinale play-off la Virtus Bologna per 78-73. Le Vu Nere scappano fino al +15 nella prima parte del match ma si vedono prima riprendere poi superare dai veneti, trascinati da Parks (19 punti) e Sims (17). Venerdì è in programma gara-4: Venezia dovrà ottenere un altro successo per guadagnarsi la bella a Bologna. Piani diversi per la Virtus, che proverà a non farsi scappare il secondo match-point per proseguire la caccia al 17° tricolore.

La partita

La Virtus inizia la sfida da grande squadra e domina la seconda parte del primo parziale, chiudendolo sul 16-29, complice un ottimo Zizic da 13 punti in dieci minuti. Venezia rientra fino al -6 in apertura di secondo quarto, ma le Vu Nere ristabiliscono immediatamente le distanze e rispondono colpo su colpo ai padroni di casa, trascinati da Shengelia fino al +14 prima di giungere all'intervallo lungo con undici punti di distacco dalla Reyer. Le triple del georgiano e di Cordinier fanno volare gli uomini di Banchi a +15.

La schiacciata di Tucker e le triple di Heidegger e Polonara tra le migliori giocate di Gara-3 di semifinale tra @REYER1872 e @VirtusSegafredo #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff pic.twitter.com/dh84vReof4 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 29, 2024

Venezia reagisce immediatamente con Simms e Tucker, che aprono un parziale di tredici punti fino al pareggio quando mancano gli ultimi dieci minuti. Heidegger sigla il vantaggio con una bomba da tre in avvio di quarto quarto, Belinelli fissa il pareggio e Dunston riporta avanti le Vu Nere con una schiacciata. Simms riporta Venezia avanti, Cordinier risponde per il 71-72, ma dopo due minuti e mezzo è di nuovo Simms a firmare il contro-sorpasso. Parks (top scorer con 19 punti) mette il canestro del +3. De Nicolao chiude gara-3 sul 78-73.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia - Spissu, Heidegger 14, Casarin 7, De Nicolao 2, O'Connell ne, Janelidze ne, Parks 19, Brooks ne, Simms 17, Wiltjer 1, Tucker 10, Tessitori 8. Allenatore: Neven Spahija

Virtus Segafredo Bologna - Belinelli 7, Pajola 1, Dobric 4, Mascolo ne, Shengelia 17, Hackett, Mickey 2, Polonara 8, Zizic 16, Dunston 4, Abass 2, Cordinier 12. Allenatore: Luca Banchi

Arbitri: Attard-Bartoli-Quarta. NOTE: parziali 16-29, 38-49, 59-59. Tiri liberi: Venezia 12/13, Bologna 14/25. Usciti per falli: nessuno.

Brescia-Milano

Palla a due alle ore 20.45 per Germani Brescia-Olimpia Milano, gara-3 di semifinale degli LBA Playoffs 2024. Si gioca al PalaLeonessa, arbitrano Paternicò, Baldini e Gonella. Serie sul 2-0 per i biancorossi, ad una vittoria dalle finali scudetto.

Messina che dovrebbe riproporre gli stessi 12 di gara-1 e gara-2, con Johannes Voigtmann in campo e out Baron, Poythress, Valentine e Lo. Per Brescia verso l’assenza Semaj Christon, play titolare di Magro: per lui lesione all’inguine emersa nelle scorse ore