L'Olimpia Milano supera ancora Brescia e si porta sul 2-0: ora la finale è a un passo

L'Olimpia Milano conquista anche gara-2 della serie di semifinale contro la Germani Brescia e si porta sul 2-0.

All'Unipol Forum finisce 77-66 per i padroni di casa, trascinati da Mirotic (21 punti) Shields (16 punti). La squadra di Messina mette il secondo sigillo su una gara complicata, a strappi, contro una Germani rimasta sotto i 70 punti per la prima volta in stagione, vittima di tanti errori, 16 palle perse e parecchi problemi a rimbalzo. Ora l'EA7 potrà provare a chiudere i giochi e centrare la finalissima già giovedì, nella gara-3 che si giocherà al PalaLeonessa.

La partita

Milano parte a razzo con un parziale di 10-0 grazie alle giocate letali di Mirotic e Shields. La doppia tripla di Hall firma il 20-5, poi Brescia si risveglia sul 22-7: sette punti consecutivi e Cobbins porta i suoi a -8 (22-14) al termine del primo quarto. La Germani difende duramente, tenendo i rivali a un punteggio bassissimo: solo 33 punti nei primi due quarti, realizzandone 11 nel secondo. Una mossa che fa rientrare Brescia in partita. Dal -9 (29-20), con la tripla e i tre liberi di Amedeo Della Valle: la Leonessa è sul -2, quando Shields segna il canestro che vale il 33-29 a metà gara. Alla ripresa Gabriel riporta la Germani a un solo punto di distanza, ma la risposta dell'Olimpia Milano è furiosa.

Le triple di Napier, Della Valle e Mirotic tra le migliori giocate di Gara-2 di semifinale tra @OlimpiaMI1936 e @GermaniBrescia #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff pic.twitter.com/w9PyJpUP7R — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 27, 2024

Le triple di Mirotic e Hall mantengono i rivali a distanza sul +7. Nell'ultimo quarto le speranze di Brescia restano residue. Petrucelli e Massinburg ci provano dalla distanza, ma Melli chiude i giochi col canestro del 72-61 a tre minuti dal termine. L'Olimpia controlla e allunga ulteriormente con Flaccadori: finisce 77-66. Ora Milano può sognare di chiudere la serie in tre match. Giovedì la sfida decisiva al PalaLeonessa: se Brescia non vince, l'EA7 è in finale. Della Valle chiude con soli nove punti: Massinburg (12) e Petrucelli (10) sono gli unici bresciani in doppia cifra, in una squadra che tira al 43.3% da due e al 31.6% da tre. Decisivi invece Mirotic (21) e Shields (16) per Milano.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Bortolani, Tonut 5, Melli 6, Napier 6, Ricci, Flaccadori 2, Hall 11, Caruso, Shields 16, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 10. Allenatore: Ettore Messina

GERMANI BRESCIA - Christon 7, Gabriel 5, Bilan 8, Burnell 9, Massinburg 12, Trifoglio ne, Della Valle 9, Petrucelli 10, Cobbins 6, Cournooh, Pollini ne, Akete. Allenatore: Alessandro Magro

Arbitri: Begnis, Borgioni, Bettini. NOTE: parziali 22-14, 33-29, 58-49. Tiri liberi: Milano 9/15, Brescia 22/29. Uscito per cinque falli: nessuno

L'altra semifinale

Dopo il 2-0 guadagnato con grande fatica (79-78), la Virtus Bologna torna in campo domani in gara-3 a Venezia. Le VuNere proveranno a chiudere subito la serie, anche se non sarà facile, visto il grande equilibrio delle prime due gare.

In casa Virtus di sicuro mancherà ancora Iffe Lundberg, mentre laavrà regolarmente in panchina coach Neven Spahija nonostante la squalifica, che è stata commutata in sanzione pecuniaria dalla società orogranata.