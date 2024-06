L'Olimpia Milano stende la Virtus Bologna e si porta 2-1 nella serie scudetto

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Olimpia Milano fa valere il fattore campo e vince tra le mura amiche dell’Unipol Forum 81-78 contro la Virtus Bologna. Sfida equilibratissima dall’inizio alla fine. A trascinare il quintetto di coach Messina sono Nikola Mirotic (21 punti) e Shabazz Napier (14 punti). Jordan Mickey (17 punti) il migliore nelle fila delle Vu Nere. Per l'EA7 avanti 2-1 nella serie scudetto, giovedì 13 giugno ci sarà il primo match point scudetto, sempre a Milano.

La partita

Inizio pirotecnico da parte di entrambe le squadre, che si rincorrono punto a punto fino a fine primo quarto. Lundberg segna la tripla del -1 Virtus. Flaccadori risponde da tre a 30" dalla sirena. Ci riesce anche Lundberg, ma anche Hall sulla sirena 29-25 al 10'. Con il passare dei minuti Bologna perde efficacia offensivo. La tripla di Napier vale il +7 del massimo vantaggio per Milano. Belinelli non ci sta e con una bomba da tre accorcia sul 41-37.

L'Olimpia allunga con Mirotic, replica Mickey con due tiri liberi. La tripla di Pajola sulla sirena chiude il primo tempo, rimettendo in carreggiata la Virtus sul 46-44. Si ricomincia con le difese bloccate. Belinelli mette il canestro del pareggio, Mickey fallisce il sorpasso e la tripla di Tonut riporta l'Olimpia sul +3. La schiacciata di Shengelia in transizione riporta sotto la Virtus 55-54 al 25'. Voigtmann trova la tripla che riallontana le Vu Nere. Cresce l'intensità. Flaccadori in contropiede riporta Milano a +5. L'ultimo possesso è per la Virtus. Assist di Pajola per Mickey chiude il terzo periodo 62-59.

Nell'ultimo quarto Bologna inizia col piede giusto e prima accorcia con Hacket poi firma il sorpasso con Dunston. L'Olimpia ha una reazione immediata con Napier che sale in cattedra e con un gioco da tre punti riporta avanti Milano di quattro punti. La squadra di Messina sfrutta l'inerzia positiva e con il canestro di Melli si porta sul 71-65. Bologna non demorde e con una tripla di Abass dimezza lo svantaggio. Dopo una palla persa di Napier, accorcia Lundberg a -1. Piccolo break di Milano con Shields, che prima ai liberi poi con un tiro sopra le mani di Shengelia firma il 75-70 quando mancano quattro minuti.

La Virtus si avvicina ancora con Mickey e con Shengelia. La tensione si fa altissima. Napier non segna, Shengelia si prende il rimbalzo e subito dopo fa 79-78. Shields non segna con 17 secondi, sul rimbalzo c'è l'ammucchiata. Due tiri liberi per Milano. Mirotic è glaciale per l'81-78. La Virtus ha l'ultima chance ma non gli riesce l'aggancio. Viene stoppato Lundberg poi tripla sul ferro di Belinelli. L'Olimpia conserva l'ultimo possesso fino alla sirena.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Bortolani ne, Tonut 3, Melli 6, Napier 14, Ricci ne, Flaccadori 12, Hall 5, Caruso ne, Shields 13, Mirotic 21, Hines 2, Voigtmann 5. Coach: Ettore Messina

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Lundberg 11, Belinelli 10, Pajola 7, Mascolo ne, Shengelia 11, Hackett 2, Mickey 17, Polonara ne, Zizic 2,

Dunston 6, Abass 8, Cordinier 4. Coach:

ARBITRI: Paternicò - Rossi - Baldini NOTE: parziali 29-25, 17-19, 16-15, 19-19. Tiri liberi: Milano 17/18, Bologna 11/12. Usciti per cinque falli: nessuno.