L'Olimpia Milano è campione d'Italia: sconfitta Bologna e scudetto numero 31

Ascolta ora 00:00 00:00

Fa festa l'Olimpia Milano. La squadra Ettore Messina chiude la serie a gara-4 battendo la Virtus Bologna 85-73. Trascinatore assoluto Nikola Mirotic: 30 punti, 11 rimbalzi e 12 falli subiti. Per le Scarpette Rosse è il 31° scudetto della sua storia, il terzo consecutivo dopo il 2021-2022 e il 2022-2023 (quello della terza stella). Un risultato storico anche per Messina, che eguaglia Dan Peterson, ultimo coach a vincere tre scudetti consecutivi con l'Olimpia (allora dal 1984 al 1987).

La partita

Messina inizia con Napier, Tonut, Shields, Mirotic e Melli. Banchi risponde con con Hackett, Lundberg, Abass, Shengelia e Mickey.

La Virtus parte subito avanti 0-5 con Hackett subito caldo al tiro. L'Olimpia comincia a carburare e ottiene il primo vantaggio (8-7) con un passo e tiro di Mirotic. Bologna non segna più e Milano infila un break di 11-0: la bomba di Tonut porta le Scarpette Rosse sul 15-7. Dopo quattro minuti senza segnare, la Virtus si sblocca con un tripla con fallo di Cordinier, che dimezza lo svantaggio. Ancora il francese e Pajola agganciano Milano sul 15-15. I ritmi calano, Bologna mette il muso avanti con il +3 di Polonara. Poi ci pensa Voigtmann a chiudere il primo quarto sul 22-23.

Si riparte con il parziale di 4-0 Olimpia con Hall e Voigtmann. Bologna fa un altro black out e resta a secco per tre minuti. Le Vu Nere si sbloccano con la tripla di Polonara che vale il 26-26. Milano alza i ritmi e tenta la fuga con Melli e Napier (33-28). L'inerzia ora è tutta per l'EA7. Mirotic è inarrestabile. Prima realizza una tripla con fallo ed è +9. Poi fa anche il +11 con già 15 punti al 17'. Al 18' si arriva al massimo vantaggio (44-32). Abass prova a dare una scossa ai suoi. Abass prova a dare la scossa ai suoi. Canestro in reverse e poi da sotto all'ultimo secondo: 46-36 il punteggio all'intervallo.

Al rientro Mirotic è ancora on fire e mette subito una tripla. Milano prende il largo con una tripla di capitan Melli (52-36). Bologna è uscita dalla partita. La squadra di Messina è letale in attacco. Contropiede e liberi per Mirotic per uno schiacciante +20. La Virtus prova a reagire con Polonara ma il canestro da tre di Shieds fissa il punteggio sul 59-40. Bologna non molla. Voigtmann stoppato, Polonara accorcia, Lundberg mette la tripla con 37 secondi da giocare. La tripla di Shields allo scadere del quarto fa il 66-50.

Mancano dieci minuti e Bologna conquista un piccolo break. Polonara segna in contropiede 66-52. Voigtmann fa 0/2 dalla lunetta. Abass ruba palla a Napier e segna in contropiede. Milano sta tirando il fiato e la Virtus carica a testa bassa. Abass piazza la tripla e accorcia a -11. Poi il gioco da tre di Lundberg porta le Vu Nere a -9 (69-60). L'Olimpia ha bisogno di una scossa e non poteva che dargliela Mirotic con una tripla pazzesca. Subito dopo ci pensa Hall in penetrazione a siglare il +14. L'ultimo a mollare è Polonara, la sua tripla riporta Bologna sul 78-69.

Mirotic è ancora monumentale si guadagna un fallo e mette a segno due tiri liberi (80-69). Quattro punti di Cordinier in pochi secondi rianimano Bologna. Shield dalla lunetta porta Milano a +10. Flaccadori in contropiede mette fine alla gara. Finisce 85-73.