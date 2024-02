Basket, vincono Milano e Bologna. Brescia sempre sola in vetta

Tutto invariato nella 20ª giornata della Serie A di basket: Brescia resta al comando grazie al netto successo (86-63) su Reggio Emilia. Confermato dunque il vantaggio sulla seconda in classifica Virtus Bologna che travolge 94-67 Scafati. Continua a volare l'Olimpia Milano, ancora galvanizzata dal successo con il Real Madrid in Eurolega, che si riprende il terzo posto insieme a Venezia, battendo 69-55 Brindisi. Treviso passa a Trento, Napoli cede a Cremona, mentre Varese vince la sfida salvezza contro Pesaro.

Milano-Brindisi 69-55

Dopo un primo quarto equilibrato chiuso con i pugliesi avanti (14-13), la squadra di Messina sfrutta il secondo periodo (23-11 di parziale) per il primo allungo decisivo. Nella fase centrale le Scarpette Rosse prendono il largo, presentandosi all'ultimo periodo sul +13 (55-42). I dieci minuti finali sono di pura gestione. Finisce 69-55 con solo due giocatori di Milano in doppia cifra: Napier (11) e Voigtmann (10). L'Olimpia si conferma terza ma soprattutto allunga la striscia di vittorie: nelle ultime 10 partite ha vinto 9 volte. Brindisi invece resta penultima a quota 8.

Venezia-Pistoia 96-69

Venezia si riscatta subito dopo la sconfitta di Reggio Emilia, ipotecando la vittoria già nel primo tempo. Praticamente non c'è mai partita con la Reyer avanti (27-12) nel primo quarto e con un eloquente +29 (51-22) di metà tempo. Nel terzo quarto Venezia continua a macinare punti su punti arrivando sul 78-43. Negli ultimi dieci minuti Pistoia prova a limitare il passivo con il 96-69, grazie ai 21 punti del top scorer Ryan Hawkins che chiude con 7 triple segnando, di fatto, soltanto dall'arco.. Fa festa Venezia trascinata dai 20 punti di Rayjon Tucker e ai 16 di Heidegger, oltre ai 16 di Wiltjer e ai 14 di Tessitori. Giornata da dimenticare invece per l'Estra, che incassa la terza sconfitta di fila e resta a quota 18.

Bologna-Scafati 94-67

La Virtus Bologna risponde alla vittorie delle altre big del campionato con una partita dominata dall'inizio alla fine. Si parte con un +10 dopo 10 minuti (31-21), mentre all'intervallo lungo la formazione di Banchi è avanti di 8 punti (49-41). Ci pensano allora Belinelli (18 punti) e Abass (15 punti) a rendere più netta la vittoria delle Vu Nere. I successi in Regular Season ora sono 15, uno in più di Milano e Venezia. Scafati invece, perde dopo due vittorie di fila e subisce l'aggancio di Tortona al settimo posto.

Brescia-Reggio Emilia 86-63

Brescia continua il momento d'oro e prosegue la corsa solitaria in vetta, ipotecando la sfida ben prima dell'ultimo periodo. La Leonessa parte fortissimo ed è già sul +19 (29-10) dopo 10 minuti, mentre all'intervallo lungo l'Unahotels è quasi doppiata (53-27). La formazione di Magro non si ferma e continua a macinare punti, arrivando a fine terzo periodo sul +31 (67-36). Gli ultimi minuti sono di pura gestione, così Reggio Emilia ne approfitta per rendere meno amaro il ko. Finisce 86-63 con 20 punti di Gabriel e 15 di Della Valle, mentre non bastano i 16 di Galloway agli emiliani. Brescia si conferma al primo posto, mentre l'Unahotels si stacca ulteriormente dalla quarta piazza.

Trento-Treviso 82-85

Successo fondamentale in ottica salvezza per Treviso, che espugna Trento grazie alla tripla di Zanelli a 2 secondi dalla sirena. Un successo, quello della Nutribullet costruito grazie ad un clamoroso 33-13 realizzato nel secondo quarto. Con una grande rimonta i padroni di casa rimontano fino all'82-82 pari, per infine crollare sulla conclusione dall'arco di Zanoli. Trento resta così a 20 punti con il quarto ko nelle ultime cinque partite. Treviso, invece, sale a 12 e si porta a +4 su Brindisi grazie anche ai 19 punti di Harrison e ai 16 di Olisevicius, mentre non bastano i 23 di Grazulis per la Dolomiti Energia.

Cremona-Napoli 90-83

In un match molto equilibrato pieno di ribaltamenti, Cremona sorprende Napoli, che si stacca ulteriormente dai primi posti della classifica. La Vanoli trova il +10 al termine del primo tempo (46-36), ma in appena un parziale Napoli recupera tutto lo svantaggio e, a 10 minuti dalla fine, è 65-65. Decisivo l'ultimo quarto (25-18) per il 90-83 finale. Fa festa Fremona, trascinata dai 19 punti di Denegri e i 14 di Pecchia, mentre non bastano i 21 di Ennis ai partenopei, che incassano il terzo ko di fila e vede ridursi il margine sul nono posto che non vale l'accesso ai playoff al termine della Regular Season. Cremona, invece, conquista la nona vittoria in campionato dopo tre sconfitte.

Varese-Pesaro 91-80

Vittoria importante in chiave salvezza di Varese, che stende Pesaro e si porta a +6 sul penultimo posto occupato proprio dalla Carpegna Prosciutto. Dopo un tentativo di fuga dei padroni di casa (29-18 a fine primo quarto), all'intervallo lungo Pesaro si ritrova avanti di soli 4 punti (47-43). Varese allunga allora nella ripresa, grazie al 22-16 dell'ultimo periodo e trascinata dai 18 punti di Brown e dai 17 di Hanlan. Per Pesaro sono 12 per Mannion. Ottava sconfitta consecutiva per Pesaro, sempre più penultima in classifica e solo a +2 sull'ultimo posto di Brindisi.

I risultati

Virtus Segafredo Bologna - Givova Scafati Basket 94-67

EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi 69-55

Germani Brescia - UnaHotels Reggio Emilia 86-63

Bertram Derthona Tortona - Banco di Sardegna Sassari 79-62

Umana Reyer Venezia - Estra Pistoia 96-69

Vanoli Basket Cremona - Gevi Napoli Basket 90-83

Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro 91-80

Dolomiti Energia Trentino - Nutribullet Treviso Basket 82-85

Classifica

Brescia 32 punti; Bologna 30; Milano, Venezia 28; Napoli, Reggio Emilia 22; Trento, Scafati, Tortona 20; Cremona, Pistoia 18; Sassari, Varese 16; Treviso 12; Pesaro 10; Brindisi 8

Prossimo turno

EA7 Emporio Armani Milano - Openjobmetis Varese

Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna

UNAHOTELS Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino

Carpegna Prosciutto Pesaro - Germani Brescia

Happy Casa Brindisi - Vanoli Basket Cremona

Gevi Napoli Basket - Nutribullet Treviso Basket

Estra Pistoia - Bertram Derthona Tortona

Givova Scafati Basket - Umana Reyer Venezia