L'Olimpia Milano è campione d'Italia: è sua la storica terza stella

L'Olimpia Milano è campione d'Italia. L'Armani EA7 ha vinto gara 7 dei playoff scudetto battendo la Virtus Bologna al Mediolanum Forum con il punteggio di 67-55. La squadra di Messina chiude per 4-3 la serie tricolore con le Vu-Nere di Scariolo, 16 punti di Datome, top-scorer della serata. Per i biancorossi è il 30° titolo della loro storia.

La partita

Nel primo periodo i padroni di casa volano via: il primo break vale il 7-2 iniziale, con Bologna che fatica sia a difendere che a segnare. Nella seconda parte del primo periodo Milano prova a mettere la prima ipoteca sul titolo: super parziale di 10-0, con un Gigi Datome in serata di grazia. La Virtus concede ben 21 punti nel primo quarto, segnandone solamente 9. I successivi dieci minuti sono più equilibrati: la Virtus prova ad aggrapparsi ad Hackett e Shengelia, oltre al solito Teodosic. Nonostante i bolognesi provino a rientrare, l’EA7 contiene bene in difesa, limitando enormemente il tiro da tre punti di Marco Belinelli. Si rientra negli spogliatoi con la squadra di Messina ancora in vantaggio, sul punteggio di 38-29.

Grande tensione nel terzo periodo tantissimi errori, da una parte e dall’altra, soprattutto dalla linea dei tre punti. Milano tiene Bologna a distanza di sicurezza, con il 48-34 a dieci dalla fine. Napier prova a salire in cattedra nell’ultimo periodo, ma è ancora una volta Datome a mettere il timbro decisivo per il titolo, con la tripla del 61-47 a poco più di tre minuti dalla fine.Nel finale la squadra di Scariolo prova di inerzia l’ultimo tentativo di rientro disperato, ma alla fine vince Milano 67-55 e si porta a casa la serie e il titolo. Eroico Datome da 16 punti, non sono bastati i 13 di Shengelia alla Virtus.

Le parole dei protagonisti

"È un risultato bellissimo che dedichiamo ad una società che ci è sempre stata vicina e guidato nei momenti difficili di quest'annata. Abbiamo fatto fatica contro una squadra forte e il pubblico ci ha dato una mano sino alla fine. Complimenti davvero a questi ragazzi per quanto fatto in questa stagione". Queste le dichiarazioni di Ettore Messina, coach di Milano, ai microfoni di Eurosport, dopo la vittoria di gara-7 della serie di finale scudetto contro Bologna.

"In mezzo a questa vittoria c'è stato tanto lavoro ed è bello essere qui. Complimenti alla Virtus per questa serie e per questa stagione. Ce lo siamo meritato alla fine perché siamo sempre stati sul pezzo e non abbiamo mai smaccato. Il lavoro alla fine ci ha ripagato. La coppa è come se l'alzassimo tutti insieme. Sento questa maglia dentro di me e sono molto orgoglioso di questa squadra e di questo scudetto. Sono contento per queste dodicimila persone e per tutti i nostri tifosi. Sono molto stanco: il prossimo anno facciamo una serie a cinque". Lo ha dichiarato Nicolò Melli, giocatore dell'Olimpia Milano, ai microfoni di Eurosport, dopo al vittoria in gara-7 della finale scudetto contro Bologna.

"È stata una serie bellissima come lo scorso anno. Davanti c'era una squadra fortissima ed è stato un piacere giocare partite di così alto livello. È stata un'annata difficilissima, ma è stato bello regalare il trentesimo scudetto a questa gloriosa società. Sono felice perché vivo per queste partite, anzi viviamo. Non si dorme da due settimane e l'ansia era incredibile". Lo ha dichiarato Gigi Datome, giocatore dell'Olimpia Milano, ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria in Gara 7 contro Bologna

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Melli 4, Baron 11, Hall 2, Shields 10, Hines 8, Tonut, Napier 8, Ricci 6, Biligha, Baldasso ne, Datome 16, Voigtmann 2. Coach: Ettore Messina

SEGAFREDO BOLOGNA - Pajola 3, Jaiteh 5, Ojeleye 5, Teodosic 10, Cordinier 6, Mannion ne, Belinelli, Shengelia 13, Hackett 7, Mickey 6, Camara ne, Abass. Coach: Sergio Scariolo

Arbitri: Lanzarini, Mazzoni, Bartoli. Note: parziali 21-9, 38-29, 48-34. Tiri liberi: Milano 11/12, Bologna 9/14. Usciti per cinque falli: nessuno

La serie

Gara 1 - 9/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 92-82 (1-0)

Gara 2 - 11/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-76 (2-0)

Gara 3 - 14/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 69-61 (2-1)

Gara 4 - 16/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 93-89 AET (2-2)

Gara 5 - 19/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-72 (3-2)

Gara 6 - 21/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 85-66 (3-3)

Gara 7 - 23/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna

L'albo d'oro