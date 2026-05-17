Milano, subito una vittoria con Reggio. Oggi tocca a Bologna e Venezia in casa

Al Forum di Assago prendono il via i playoff di Serie A, con l'Olimpia Milano che comincia con il piede giusto battendo Reggio Emilia 96-84 e portandosi sull'1-0 nella serie dei quarti di finale. La squadra di coach Poeta prende subito le redini del match, difendendo forte, non concedendo nulla a rimbalzo e trovando ottime soluzioni in attacco: alla prima sirena il punteggio recita 31-16, con 10 punti firmati da capitan Shields. L'EA7 non rallenta, arrivando fino al +22 (42-20), per poi amministrare il vantaggio e, soprattutto, evitare quei cali nell'ultima frazione che spesso in stagione hanno condizionato la compagine meneghina. Oltre a Shields (19 punti), solida prestazione in uscita dalla panchina per Diop (14 punti) e Guduric (12 punti e 6 assist). Soddisfatto coach Poeta che, però, invita tutti a non abbassare la concentrazione: «Ottima gara 1, ma va archiviata subito per pensare a gara 2. Alcune cose vanno fatte meglio, come i rimbalzi offensivi. Loro sono molto forti, hanno segnato 84 punti con canestri difficili». Gara 2 andrà in scena sempre al Forum domani alle 20.45. Nell'altro quarto di finale della parte sinistra del tabellone, Trieste ha a sorpresa espugnato Brescia 92-90.

Il bis domani alle 20 sempre a Brescia. Oggi, invece, spazio alla parte destra del tabellone, con i campioni d'Italia della Virtus Bologna che sfidano Trento (ore 19), seguiti dalla sfida tra Venezia e Tortona (ore 20, Sky Sport).