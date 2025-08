Morto Marco Bonamico. Vinse l'Europeo del 1983 con l'Italbasket

Lutto nel mondo del basket italiano: è morto Marco Bonamico, aveva 68 anni. La leggenda della Virtus Bologna, grande protagonista della pallacanestro negli anni Settanta e Ottanta, era ricoverata da alcune settimane all’ospedale Bellaria di Bologna in condizioni definite irreparabili. Secondo quanto confermato da Repubblica, il “Marine” stava combattendo con un tumore al fegato.

Bonamico è stato tra gli azzurri protagonisti della vittoria del titolo europeo a Nantes nel 1983 e ha fatto parte della squadra premiata con la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Ala di 2.01 metri, a livello di club ha vinto due scudetti - in epoche diverse - con la Virtus e due Coppe Italia. Da giocatore ha indossato anche le canotte di Fortitudo Bologna, Mens Sana Siena, Olimpia Milano, Basket Napoli, Forlì e Udine, ma dopo il ritiro ha continuato a fare parte del mondo del basket: è stato presidente della Legadue e commentatore televisivo con la Rai. Nel 2004 aveva commentato i Giochi Olimpici di Atene e la medaglia d'argento della Nazionale insieme al compianto Franco Lauro.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del “Marine”.

"Ha lasciato un ricordo positivo come atleta e come uomo in ogni realtà che lo ha visto protagonista” il ricordo dellain una nota: “Il presidente Fip Giovanni Petrucci, commosso e colpito dalla notizia, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana, è vicino alla famiglia e ne condivide il cordoglio". Commovente il saluto di, capitano della Virtus della stella: “Perdo non solo un amico, ma anche un fratello”.