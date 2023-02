Olimpia Milano-Brescia: a che ora e dove vedere la Coppa Italia in diretta

Ci siamo, le Final Eight di Coppa Italia di basket, sono pronte a cominciare. Campione in carica è l'Olimpia Milano, che si presenta anche con la prima testa di serie del tabellone. La squadra di coach Ettore Messina affronterà nel match d'esordio la Germani Brescia dell'ex Amedeo Della Valle. L'inizio è fissato per mercoledì 15 febbraio alle ore 18.00. Le migliori otto squadre del girone di andata della LegaBasket Serie A sono pronte a dare spettacolo nell'evento più entusiasmante che interrompe il campionato: scopriamo di più.

Milano-Brescia

La prima sfida è tra l'Olimpia Milano e la Germani Brescia, rispettivamente prima e ottava classificata al termine del girone d'andata. Il pronostico pende dalla parte della squadra di Ettore Messina, ma il calendario fitto e la partita giocata lo scorso ottobre (vinta solamente di un punto dalle Scarpette Rosse) lasciano qualche speranza alla Leonessa.

La squadra di Ettore Messina, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato ed Euroleague, avrà sempre le assenze di Shavon Shields, Kevin Pangos e Tommaso Baldasso, poi dovranno essere esclusi tre stranieri per turnover. Le scelte sembrano fatte: Mitrou-Long, Thomas e Voigtmann sono destinati ad osservare i compagni di squadra dalla tribuna.

Momento no invece per la Germani Brescia, che viaggia bene in Europa, ma le sconfitte con Trento, Verona, Treviso, Varese, Virtus e Sassari lasciano qualche inevitabile punto di domanda. Indubbiamente gli infortuni hanno pesato molto, così come il valore dei sostituti, visto l'impatto minimo di Aleksej Nikolic e quello nullo di Ryan Taylor. Insomma la tensione altissima e il ha aperto il silenzio stampa. La tensione è altissima, e ora c’è l’Olimpia Milano, il peggiore avversario possibile.

Cos'è la Final Eight Coppa Italia

La prima edizione della Coppa Italia ebbe luogo nel 1968. Tra il 1975 e il 1983 la manifestazione non fu organizzata ma in seguito fu ripristinata e si è svolta regolarmente ogni anno. Il format della competizione è variato nel corso degli anni. A partire dal 1990, dopo una fase eliminatoria (costituita da gironi ed eliminazione diretta), quattro squadre si affrontavano per la conquista del trofeo con la formula della Final Four, costituita da semifinali e finale in gara secca, disputata nello stesso impianto. Dall'edizione del 2000, invece, ad esser protagoniste delle quote Coppa Italia basket sono le prime 8 squadre classificate al termine del girone d'andata della Serie A (nelle prime due edizioni con la nuova formula, le prime 7 di Serie A1 e la prima di Legadue) che si contendono il trofeo in una Final Eight che consta di quarti di finale, semifinali, e finale in gara secca, nell'arco di 5 giorni. Da regolamento, la squadra vincente della Coppa Italia guadagna il diritto di affrontare la squadra che ha vinto lo scudetto nella finale di Supercoppa italiana.

Dove si gioca

Il Pala Alpitour ospiterà le Final Eight di Coppa Italia di basket: la competizione torna a Torino dopo 11 anni. Un impianto innovativo e utilizzato non solo per le partite di basket. Dal 2021 e fino al 2025, infatti, l'impianto ha ospitato e ospiterà le Nitto Atp Finals di tennis.

Progettato da due architetti di fama mondiale, Pier Paolo Maggiora e Arata Isozaki, fu inaugurato nel 2005. La forma è simile ad un parallelepipedo in acciaio Inox e con un vetro alto cinque metri, lungo 183, largo 100 e alto 18 metri, ed è sviluppato su quattro livelli di cui due interrati. Grazie alla ristrutturazione avvenuta nel 2015, ha aumentato la capienza. Con 15.657 persone, è l'arena più grande d'Italia, versatile a seconda degli eventi.

L'impianto si affaccia sul Piazzale Grande Torino, uno spazio di 4000 mq con diversi stand e aree di ristoro. Il posto ideale per ospitare, la Coppa Italia di basket. L'edizione 2023 della Coppa Italia di basket è la terza con sede al Pala Alpitour, che per due anni consecutivi ha ospitato la competizione. Nel 2011 e nel 2012, infatti, in Piemonte si impose la Mens Sana Siena, che vinse rispettivamente contro Cantù e Varese. Il secondo titolo, però, fu revocato.

Quali sono le squadre

Fari puntati su Milano e Bologna, le squadre in testa alla classifica di Serie A dopo diciannove giornate. L’Olimpia, che vive una stagione tribolata in Eurolega, va per il tris: Milano ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Italia, raggiungendo in testa alla classifica delle squadre primatiste della competizione Virtus Bologna e Treviso. Per la Final Eight, Ettore Messina ha uno Shabazz Napier in più, arrivato poche settimane fa a Milano e già determinante nelle partite in cui è stato impiegato. A Bologna Marco Belinelli rimane il riferimento di un gruppo che, in estate, si è rinforzato debitamente per affrontare la corposa accoppiata Serie A/Eurolega. Tanta qualità anche nelle altre sei protagoniste. Colbey Ross a Varese sta giocando una stagione da trascinatore assoluto ed è stato capace di farne 35 contro Tortona, poco più di un mese fa. Brescia confida in Petrucelli e Della Valle, lo scorso anno eletto Mvp del campionato. La ricostruzione di Venezia passa dal talento elettrico di Marco Spissu. Tortona, dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno, proverà a stupire ancora una volta. Pesaro si affida alla versatilità di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, mentre Trento è tutta di Matteo Spagnolo, il talento ventenne che vuole prendersi la scena.

Dove vedere Milano-Brescia in diretta

Per seguire Olimpia Milano-Germani Brescia, in programma il 15 febbraio alle ore 18.00 e il resto del torneo in televisione, c'è ampia possibilità di scelta: le partite saranno trasmesse live su Eleven Sports, Eurosport, Dmax/Nove.