Olimpiadi, Wagner e Schröder fanno 52 punti in due. La Germania asfalta la Francia 85-71

La sfida tra le grandi d’Europa sembrava fatta apposta per stabilire chi avrebbe potuto tentare di togliere al Dream Team il quinto oro consecutivo. Dopo la schiacciante lezione di basket inflitta dalla Nationalmannschaft ai Bleus, la risposta è chiarissima: la vera rivale degli Stati Uniti nel torneo olimpico di basket è la Germania. I padroni di casa sono riusciti a reggere il passo dei campioni del mondo solo per metà quarto, per venire surclassati da Dennis Schröder e Franz Wagner in serata di grazia. I due talenti Nba non solo contribuiscono due terzi dei punti segnati dalla Germania ma talvolta sembrano del tutto incontenibili. Partita da dimenticare per Fournier e Wembanyama, che riescono ad andare in doppia cifra solo nel finale. Il verdetto più importante è che la Germania finisce prima nel girone e potrà affrontare Team Usa solo in finale.

La Francia regge solo mezzo quarto

La sfida tutta europea per la vetta del gruppo B del torneo olimpico vede il pubblico del Pierre Mauroy scatenato quando Rudy Gobert pianta una schiacciata dopo meno di un minuto. La Germania, però, è scesa in campo decisa a rovinare la festa dei Bleus: prima Wagner pareggia, poi ci pensa Dennis Schröder a mettere un mini-break per i campioni del mondo. La Francia risponde con un paio di bombe e il canestro di Fournier che vale il più quattro per i padroni di casa.

La risposta della Germania arriva da Schröder e Wagner, che prima schiaccia poi piazza la tripla del 14-12 e uno schiaccione in faccia a Wembanyama. Si lotta punto a punto: Yabusele chiama, Wagner risponde dalla lunetta per il 21-16 Germania. Se il francese del Real risponde con due liberi, Isaac Bonga chiude con un acuto il primo quarto: bomba sulla sirena e 24-18 Germania. La Francia questa vittoria dovrà sudarsela parecchio, nonostante il grande entusiasmo del pubblico.

Schröder stellare, la Germania dilaga

I campioni del mondo iniziano il secondo quarto con una bella combinazione tra i fratelli Wagner: Moritz schiaccia poi si prende un fallo da un Wembanyama un po’ nervoso, portando la Germania avanti 28-18. La Francia non ci sta ad alzare bandiera bianca così in fretta: bel rimbalzo offensivo e schiacciata del pivot di San Antonio, che poi causa anche un fallo di Moritz Wagner. Il nervosismo c’è anche da parte dei padroni di casa, tanto che De Colo esagera nel fermare una ripartenza di Franz Wagner. Se Nicolas Batum prova a dare la scossa ai suoi, Dennis Schröder lancia alla grandissima Franz Wagner per poi mettere una tripla che vale un rassicurante più 14 a pochi minuti dalla sirena lunga.

Franz Wagner switched hands and dunked it on Wemby pic.twitter.com/GGZAAO6HGu — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 2, 2024

Vincent Collet capisce che è un momento delicato e chiama il timeout per serrare i ranghi. Qualunque mossa abbia pensato non sembra funzionare: nuova palla persa malamente che scatena il contropiede facile di Their. Se Wembanyama riesce finalmente a sbloccare i transalpini, la crisi è tutt’altro che finita: Franz Wagner segna, poi arriva la tripla di Schröder del più 20, per la disperazione del pubblico di Lille. Quando Voigtmann ruba palla e mette un’altra bomba, dagli spalti iniziano a piovere bordate di fischi: chiude avanti 48-27 la Germania.

Franz Wagner uber alles

Dopo le vivaci proteste del pubblico, la Francia parte sparata, con Lessort che pianta una schiacciata in faccia ai campioni del mondo dopo 16 secondi, beccandosi pure un fallo. La Germania, però, sembra rimanere in controllo totale, mettendo due liberi con Franz Wagner e la tripla di Obst come risposta a quella di Strazel. Il quintetto di Gordie Herbert, alla sua last dance con la Nationalmannschaft, non si scompone più di tanto ma ora sul parquet si lotta con il coltello tra i denti. Quando Schröder mette i suoi liberi, la Germania è ancora avanti di 24 punti.

La Francia ha il merito di crederci ancora: Lessort riesce a schiacciare al volo un pallone quasi vagante e quando Wembanyama infila una bomba, sembra quasi che i Bleus possano mettere un mini-break. Schröder risponde subito con una penetrazione delle sue ma Fournier sembra aver finalmente scaldato la mano: la sua tripla vale il 41-59 per i padroni di casa. I campioni del mondo sono troppo concentrati e rispondono colpo su colpo ai canestri dei francesi, come quando è sempre il play dei Brooklyn Nets a stemperare l’entusiasmo della bomba messa da Batum. Quando Lessort sbaglia due liberi la sensazione è che la partita sia già andata: Franz Wagner fa il bello e il cattivo tempo, chiudendo il terzo quarto avanti 69-46.

Un buon Cordinier non basta

Di fronte alla possibilità di una figura da cioccolatai tra le mura amiche, la Francia inizia alla grande l’ultimo quarto, trovando un parziale di 7-0 grazie a Cordinier ed Albicy. La zona dei transalpini sembra funzionare ma è forse solo il fatto che la Germania ha pensato di aver già chiuso i conti ed ha tirato i remi in barca troppo presto. È proprio il talento della Virtus Bologna a fare il bello e il cattivo tempo, recuperando palloni e segnando punti su punti. Momento nerissimo per i campioni del mondo, che subiscono la schiacciata di Yabusele che vale il 57-69. Proprio quando la partita sembra sul punto di riaprirsi, ecco la tripla dall’angolo di Bonga che potrebbe rianimare la Germania. Voigtmann, però, è poco efficace sotto il tabellone: Cordinier ringrazia e riporta la Francia sul meno 13.

I campioni del mondo pensano che sia il momento di chiudere la partita a tripla mandata: prima Schröder s’inventa un mega-assist per la schiacciata di Moritz Wagner, poi Voigtmann riporta la Germania avanti di 18 punti con una tripla. Ormai siamo entrati nel garbage time e Wembanyama ne approfitta per mettere una tripla ma Dennis non ne vuole sapere di far rientrare la Francia. Serata spettacolare la sua, 26 punti come Franz Wagner ma anche 9 assist tanto per gradire.

Gli ultimi minuti scivolano via, animati solo da un tecnico per Schröder ad un minuto dalla fine ma finisce comunque 85-71. La cosa più importante è che la Germania sarà testa di serie nel sorteggio dei quarti e potrà incrociare il Dream Team solo in finale.