Paura per il figlio di LeBron James, arresto cardiaco in allenamento

Ascolta ora: "Paura per il figlio di LeBron James, arresto cardiaco in allenamento"

Bronny James, primogenito di LeBron James, è stato colpito da un arresto cardiaco nella giornata di ieri mentre si stava allenando nella palestra del suo college. Il giocatore subito soccorso è stato immediatamente trasportato in ospedale in terapia intensiva, le condizioni sono stabili e ha lasciato il reparto venendo trasferito nei ricoveri ordinari.

A riportare la notizia è TMZ. "Ieri mentre si allenava Bronny James ha avuto un arresto cardiaco. Il personale medico è riuscito a curare Bronny e a portarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno ulteriori informazioni" , ha detto un portavoce della famiglia James.

"LeBron e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più profondi ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC per il loro incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti" , prosegue il portavoce. Secondo TMZ, dal Galen Center della University of Southern California è partita la chiamata di aiuto al 911 alle 9.26 e il ragazzo era incosciente. È stato portato in ambulanza con il codice 3 di emergenza.

Chi è Bronny James

Bronny, classe 2004, è tra i papabili a essere scelti durante il Draft Nba 2024. Pe ora non ha scelto il 23, il numero che ha reso famoso il padre a livello liceale prima e poi nei suoi inizi in NBA, ma non ha neppure avuto la forza di staccarsi completamente dal modello paterno: Bronny James alla USC ha scelto di indossare il n°6, proprio come fatto da papà LeBron prima agli Heat e ora ai Lakers. Ma non solo a dimostrazione del futuro roseo che lo attende a pochi giorni dal suo 18° compleanno, è entrato ufficialmente a far parte di Nike Basketball insieme ad altri quattro studenti, tra cui il figlio dell’ex giocatore NBA Dajuan Wagner.

FIRST LOOK: Bronny James will wear No. for the Trojans. pic.twitter.com/FJdHXRCg9T — USC Men's Basketball (@USC_Hoops) June 22, 2023

A dodici mesi dal previsto e tanto chiacchierato sbarco in Nba di Bronny James, i bookmakers americani hanno già fatto uscire le prime previsioni riguardo alla squadra che lo sceglierà al Draft. La nota agenzia di scommesse americana Draft Kings, offre i Los Angeles Lakers come (prevedibili) favoriti e i Cleveland Cavaliers come (altrettanto prevedibili) inseguitori. A seguire, la squadra con più Draft capital tra le mani nell'Nba, gli Oklahoma City Thunder seguiti dai New York Knicks, e poi tutte le altre.

Ora però l'accaduto rischia di gettare un'ombra sulla sua possibile carriera professionistica e sul progetto padre-figlio di giocare insieme nella stessa squadra. Il giovane è comunque ancora in osservazione ed è sicuramente troppo presto per trarre conclusioni in merito.