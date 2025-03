Record nello sport Usa: i Boston Celtics venduti per 6,1 miliardi di dollari

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo record nello sport americano. I Boston Celtics, campioni in carica dell’Nba, sono stati ceduti per la 6,1 miliardi di dollari, la cifra più alta mai versata per acquistare una squadra nel mondo dello sport a stelle strisce. Il precedente primato era dei Washington Commanders della Nfl che nel luglio del 2023 erano stati ceduti per 6,05 miliardi di dollari.

William Chisholm e gli investitori dietro l’acquisto dei Boston Celtics

Come si legge nel comunicato ufficiale, l’acquisizione dei Boston Celtics è stata realizzata da un gruppo di investitori guidato da William Chisholm, “storico fan” dei Celtics essendo cresciuto a Georgetown, nel Massachusetts, oltre che co-fondatore e managing partner della Symphony Technology Group, società di investimenti californiana concentrata sullo sviluppo di software innovativi, dati e analisi nel medio mercato. "Cresciuto sulla North Shore e frequentando il college nel New England, sono sempre stato un tifoso sfegatato dei Celtics", ha detto Chisholm. "Capisco quanto siano importanti i Celtics per la città di Boston: il ruolo che la squadra gioca nella comunità è diverso da quello di qualsiasi altra città del paese. Capisco anche che c'è una responsabilità come leader dell'organizzazione nei confronti della gente di Boston e sono pronto per questa sfida", ha aggiunto.

Oltre a Chisholm, troviamo altri importanti dirigenti aziendali e filantropi di Boston, come Rob Hale (un attuale proprietario dei Celtics) e Bruce A. Beal, Jr., Presidente di Related Companies, e Sixth Street, una società di investimento globale. "Bill è una persona fantastica e un vero tifoso dei Celtics, nato e cresciuto qui nella zona di Boston", ha dichiarato il proprietario uscente Wycliffe Grousbeck, che comunque rimarrà in carica come ceo e governor del team per i prossimi tre anni, oltre che come partner dello stesso Chisholm.

Una grande plusvalenza

La famiglia Grousbeck ha acquisito i Boston

Celtics nel 2002 per 360 milioni di dollari, moltiplicando praticamente di 17 volte il loro investimento iniziale. Con loro alla guida, i Celtics hanno vinto due titoli, nel 2008 e nel 2024, e due Finals nel 2010 e nel 2022.