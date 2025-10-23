Lo scandalo scommesse travolge l'Nba: chi sono gli arrestati e cosa c'entra la mafia di New York

Lo scandalo delle scommesse illegali scuote il mondo dell'Nba, che ha appena dato il via alla nuova stagione. La guardia dei Miami Heat, Terry Rozier, e Chauncey Billups, ex stella NBA e allenatore dei Portland Trail Blazers, sono stati arrestati giovedì in relazione a un'indagine federale sul gioco d'azzardo, hanno riferito due alti funzionari delle forze dell'ordine a NBC News. Rozier, che si è unito agli Heat nel 2024 dagli Charlotte Hornets, è stato arrestato giovedì mattina a Orlando, in Florida. Non è ancora chiaro dove sia stato arrestato Billups, ma i Trail Blazers hanno giocato a Portland ieri sera. L'FBI e altri funzionari annunceranno le accuse più tardi nella giornata di oggi, hanno affermato i funzionari.

L'inchiesta sarebbero partite da alcune segnalazioni di attività di scommesse anomale sui dati statistici di Rozier durante la sfida fra i Charlotte Hornets (squadra per cui giocava ai tempi la guardia americana) e i New Orleans Pelicans risalente al 23 marzo 2023. Diversi bookmaker avevano registrato uno strano aumento di puntate sull'under (quindi prestazioni inferiori alla media) nei punti, rimbalzi e assist. In meno di un'ora uno scommettitore professionista aveva piazzato trenta giocate per un totale di 13.759 dollari obbligando i gestori a chiudere le scommesse su Rozier, che chiuse quella partita dopo dieci minuti per un presunto problema al piede. L’avvocato del giocatore, Jim Trusty, aveva spiegato come Rozier avesse collaborato pienamente con NBA e FBI proprio nel corso del 2023, prendendo parte a vari incontri informarli. Da quest'ultimi non sarebbero emerse violazioni dei regolamenti, tanto che la lega Nba aveva deciso di assolverlo.

Intanto il commissioner Nba Adam Silver, intervenuto martedì al Pat McAfee Show, ha spiegato che la lega sta a lavorando a delle contromosse con i partner del mondo delle scommesse per limitare i rischi di manipolazione: "Abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri partner di ridurre le scommesse su certi tipi di prop bet, soprattutto quando riguardano giocatori con contratti a doppio binario o con ruoli marginali, perché è troppo facile alterare qualcosa che, pur sembrando minimo, può avere conseguenze serie. Stiamo imparando e rafforzando i controlli insieme alle società di betting per prevenire ogni tipo di manipolazione".

I procuratori hanno deciso di desecretare gli atti d'accusa in un caso che coinvolgerebbe più di due dozzine di persone. John Marzulli, portavoce dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, ha dichiarato che Rozier e Billups saranno convocati in giudizio oggi stesso. Il giocatore degli Heat in udienza in Florida, mentre Billups sarà convocato a Portland. "Credo che ci siano circa 31 persone in custodia cautelare e ce ne saranno altre, alcune delle quali si consegneranno spontaneamente" , ha detto Marzulli.

"Un'operazione di gioco d'azzardo illegale e di manipolazione di eventi sportivi durata anni", l'ha definita il direttore dell'FBI Kash Patel. Undici gli stati coinvolti per arrestare più di 30 individui con accuse che spaziano da frode telematica, riciclaggio di denaro, estorsione, rapina e gioco d'azzardo illegale. "La frode è sconcertante" , ha affermato Patel sottolineando che si tratta di una frode da decine di milioni di dollari. Secondo il direttore dell'FBI in questa indagine sarebbero coinvolte quattro delle cinque famiglie mafiose di New York più note. "Non solo siamo riusciti a smascherare la frode commessa da questi autori sul grande palcoscenico dell'Nba - prosegue Patel -, ma siamo anche entrati in azione e abbiamo messo in atto misure cautelari nei confronti di esponenti delle famiglie criminali Bonanno, Gambino, Genovese e Lucchese".

I due capi d'accusa desecretati oggi riguardano uno le scommesse sportive e l'altro il gioco d'azzardo illegale. Il primo ha coinvolto sei persone in "uno dei più sfacciati schemi di corruzione sportiva" , ha affermato il procuratore statunitense Joseph Nocella Jr. Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il piano prevedeva di pianificare quando i giocatori avrebbero dovuto saltare delle partite per infortunio o quando per problemi fisici avevano intenzione di uscire da una partita in corso. Il gruppo si è affidato a persone interne all'NBA per piazzare migliaia di dollari in scommesse sportive. "La maggior parte di queste scommesse è andata a buon fine - prosegue Nocella -. Gli imputati hanno poi riciclato le loro vincite illegali in vari modi".

Nell'ambito del presunto schema di gioco di poker truccato, sarebbero stati utilizzati atleti professionisti per attirare le vittime al tavolo: "Tra questi l'imputato Chauncey Billups, che all'epoca della truffa era un ex giocatore NBA e attualmente è l'allenatore dei Portland Trail Blazers, e anche Damon Jones, un ex giocatore NBA" , ha affermato Nocella. Le vittime venivano presumibilmente chiamate "pesci", persone che non avevano idea che tutti gli altri seduti al tavolo fossero coinvolti nella truffa. I sospettati avrebbero utilizzato alta tecnologia per rubare milioni di dollari in partite di poker clandestine truccate in segreto. Queste partite erano finanziati da alcune famiglie mafiose.

Durante le partite di poker truccare i soggetti coinvolti avrebbero utilizzato telecamere nascosta e speciali lenti a contatto o occhiali in grado di

leggere le carte pre-contrassegnate. Il PM ha affermato che è stato utilizzato anche un tavolo a raggi X in grado di leggere le carte poste a faccia in giù sul panno. Le vittime avrebbero perso almeno 7 milioni di dollari.