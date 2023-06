La Virtus Bologna travolge l'Olimpia Milano 85-66: lo scudetto si deciderà a gara-7

La Virtus Segafredo Bologna ha vinto gara-6 della finale scudetto della Serie A di basket, battendo l'EA7 Emporio Armani Milano per 85-66. Alla Segafredo Arena, la squadra di Sergio Scariolo è stata sempre avanti nel punteggio della sesta partita della serie, piegando con merito i campioni uscenti, allenati da Ettore Messina.

Il miglior realizzatore della serata è Marco Belinelli con 14 punti, mentre all'Olimpia non bastano Melli e Voigtmann in doppia cifra. Il verdetto, quindi, per l'assegnazione del titolo, è rinviato a venerdì sera: alle 20,30, al Mediolanum Forum, si deciderà tutto in gara-7.

La Virtus cercherà di far saltare per la prima volta nella serie il fattore campo per conquistare lo scudetto numero 17. L'Olimpia, di contro, cercherà di abbracciare la terza stella (30 scudetti) e consegnare a coach Messina il suo sesto campionato italiano, il 33° titolo complessivo della sua carriera.

VITTORIA

La Segafredo sempre davanti nel punteggio, a Bologna porta a casa Gara6



Belinelli 13, Hackett 13, Cordinier 13, Jaiteh 11, Shengelia 10#AmoreInfinito #LBA #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/uCIgjO47Mh — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 21, 2023

La partita

Bologna comanda con autorità le operazioni, dettando il ritmo con una rinnovata energia. L'unico momento di difficoltà arriva sul finire del primo quarto, quando Voigtmann (11) infila 5 punti consecutivi di cui una tripla letteralmente da centrocampo (23-27). La reazione è un 7-0 per le Vu Nere, seguita da una lenta quanto inesorabile fuga (56-48), grazie al fuoco di Hackett (13), Cordinier (13), Shengelia (10) e Belinelli (14).

Milano invece concede 49 punti nel primo tempo - mai così male da inizio stagione -, protegge molto male il ferro (concede il 70% da due), passa molti tiri aperti ma soprattutto non trova mai un equilibrio logico nelle scelte (30 conclusioni da tre, 32 da due) con un Napier confusionario (5 punti, 5 perse) e una marea di turnover (17 totali). E la faccia con cui Messina fulmina i giocatori dopo lo 0/8 dal campo con cui la squadra inizia il decisivo quarto periodo - dopo che Milano era tornata anche a -3, 57-60 - è tutto un programma, anticipo di appena 2 punti segnati in 7'. E la Segafredo Arena fa festa grande. "Sarà una questione di forza mentale - dichiara Hackett -, siamo come lui pugili che se le suonano e che barcollano sul ring in questa bella battaglia". Lo scudetto si deciderà tra due giorni, in gara 7, in programma al Forum di Assago venerdì 23 giugno.

PRIMO ALL TIME IN LBA PER ASSIST IN FINALE PLAYOFF



Daniel Hackett #AmoreInfinito #LBA #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/qHPDWNzqmO — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 21, 2023

Il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Cordinier 13, Mannion ne, Belinelli 14, Pajola 4, Jaiteh 11, Shengelia 10, Hackett 13, Mickey 4, Camara 0, Ojeleye 8, Teodosic 4, Abass 4. Coach: Sergio Scariolo

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Tonut 4, Melli 11, Baron 9, Napier 5, Ricci 0, Biligha 2, Hall 4, Baldasso 0, Shields 7, Hines 4, Datome 9, Voigtmann 11. Coach: Ettore Messina

Arbitri: Paternicò-Begnis-Giovannetti. Note: parziali 23-27, 49-43, 67-59. Tiri liberi: Bologna 18/29; Milano 8/10. Usciti per falli: Datome.

La serie

Gara 1 - 9/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 92-82 (1-0)

Gara 2 - 11/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-76 (2-0)

Gara 3 - 14/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 69-61 (2-1)

Gara 4 - 16/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 93-89 AET (2-2)

Gara 5 - 19/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-72 (3-2)

Gara 6 - 21/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 85-66 (3-3)

Gara 7 - 23/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna