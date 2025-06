Basta rave party, degrado e spaccio. FdI: "Invito bipartisan al parco Lambro"

Un invito bipartisan a fare un sopralluogo serale al parco Lambro contro rave party, spaccio e degrado. Il consigliere di Fratelli d'Italia nel Municipio 3 Mattia Ferrarese (nella foto) ha fissato luogo e ora: «L'appuntamento è previsto per il prossimo sabato 14 giugno, alle ore 23 e 30, presso il parco Lambro con ingresso da via Cazzaniga». Riferisce che durante l'ultima seduta di consiglio nel Municipio, «dopo aver richiesto, per oltre un anno, una commissione sopralluogo serale che probabilmente non verrà mai convocata» ha deciso di invitare pubblicamente tutti i consiglieri a fare un giro notturno insieme ai residenti dei quartieri Crescenzago, Udine e Feltre e «denunciare una volta per tutte chi spaccia, usa fiamme libere o riproduce musica a tutto volume fino alle prime ore del mattino». Quello appena trascorso è stato «l'ennesimo weekend di feste abusive, grigliate e spaccio - spiega -. La situazione è inaccettabile da anni, sempre più da quando la sinistra è al governo di Milano. Nonostante decine di mozioni ed emendamenti depositati, spesso corredati da raccolte firme, nulla è cambiato e ora i cittadini non possono più aspettare azioni che, con ampie probabilità, mai verranno messe in campo».

Ferrarese ribadisce ai colleghi che «abbiamo il dovere di incontrare i quartieri ormai sotto scacco di spacciatori ed organizzatori di rave party.

Inviterò anche i consiglieri comunali, augurandomi che la partecipazione istituzionale sia alta, nonostante non sia stata convocata ufficialmente una commissione sopralluogo, che ho già richiesto più volte. Non possiamo più accettare una situazione silentemente tollerata dalla sinistra. I milanesi onesti meritano risposte e riposo»