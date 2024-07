"Battiti Live" regina in tv. È il rituale del pop d'estate

Ascolta ora 00:00 00:00

I numeri parlano chiaro ma non ci sono soltanto quelli. Anche lunedì sera Battiti Live su Canale 5 ha «vinto» la prima serata con 2 milioni e 351mila telespettatori per uno share del 21.95 per cento. Un dato importante, anche se sul secondo gradino del podio c'era una replica di Raiuno, quella di Mina Settembre. È un dato importante perché consacra una tendenza in uno dei campi più decisivi della tv estiva: quello della musica. Battiti Live è un programma di canzoni, anzi un programma di aspiranti tormentoni che, sera dopo sera, provano a conquistare il primato del brano più ascoltato e simbolico dell'estate. Sono circa 60 anni che va in scena questo rituale, prima disperso tra tante manifestazioni contigue e poi riunito quasi coram populo in quel Festivalbar che Vittorio Salvetti riuscì a portare in tv (grazie a un intervento addirittura del governo) e che trasformò in un rituale quasi irrinunciabile nelle sere d'estate. Poi basta. Poi all'improvviso il Festivalbar si ritirò lasciando sguarnito un settore pregiato e, diciamolo, pure prestigioso della televisione popolare.

Ovvio che il pubblico tv sia da allora in attesa di un erede e, a dirla tutta, finora nessuno è riuscito a diventarlo. Probabilmente è difficile immaginare intorno a un programma tv la stessa enfasi gioiosa e spensierata che c'è stata per tanti anni intorno al Festivalbar. I tempi sono cambiati, la musica ha tantissime vie d'accesso, i gusti e le opinioni del pubblico si sono drammaticamente frammentati.

Battiti Live, che è nato nel 2003 come Radio Norba Battiti Live, quest'anno è sbarcato per la prima volta su Canale 5 dopo anni su Italia 1 ed è condotto da Ilary Blasi (nella foto) e Alvin con Rebecca Staffelli.

Lo show si descrive facilmente: è una passerella di artisti e canzoni che sanno di estate e che sono immersi nei colori e nei ritmi dell'estate. Dai The Kolors ad Annalisa, da Angelina Mango fino a Emma, Renga e Nek, Tananai e Gabry Ponte. Ma la differenza è nel clima, nel montaggio, nell'entusiasmo che si percepisce durante le puntate. Buon segno.