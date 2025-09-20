Bazr "firma" il pallone dei gol della Serie A

Ci sono stati palloni che non hanno fatto in tempo a bucare la rete ed essere chiusi nel sacchetto che esattamente 5 secondi dopo erano già stati venduti. Il campionato è appena iniziato ma la nuova partnership siglata a luglio scorso tra la Lega Serie A e Bazr (la prima piattaforma italiana indipendente di live social commerce) ha già aperto le porte a una innovativa fase per il calcio italiano, destinata a ridefinire l'interazione con i tifosi. Su cui ci ha messo la firma anche Alex Del Piero presente all'evento di lancio della prestigiosa partnership. Grazie alla piattaforma Bazr, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play, i fan possono entrare in possesso dei palloni dei gol di 100 partite selezionate tra Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa ed EA SPORTS FC Supercup: veri e propri oggetti da collezione, simboli tangibili dell'emozione unica che accompagna ogni gol segnato, specie se si tratta del proprio calciatore preferito.

Oltre ai palloni dei gol, Bazr mette in vendita dopo ogni partita, un'ampia gamma di item ed esperienze esclusive: fasce da capitano, walkabout a bordo campo in occasione delle finali di Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup, incontri con leggende del calcio italiano, trophy tour e pacchetti experience. "La Lega Serie A si conferma all'avanguardia nell'adottare nuovi linguaggi e formati di intrattenimento - ha commentato Simone Giacomini, founder di Bazr - Questa partnership nasce da una visione comune: costruire una relazione diretta, autentica e partecipativa con i tifosi, trasformando ogni partita, ogni gesto tecnico, ogni storia in un contenuto da vivere e condividere".

L'innovazione, d'altronde, è nel Dna di Bazr che, lanciata a febbraio 2025, ha già superato i 600.000 download nei primi mesi e raggiunto una valutazione di mercato di 100 milioni di euro. l'idea è quella di trasformare lo shopping online in un'esperienza coinvolgente e interattiva.

"Il successo ottenuto in questi anni con le aste dei palloni dei gol delle nostre competizioni, tra i quali quello del gol di McTominay in Napoli-Cagliari, assegnato per la cifra più alta dall'inizio dell'iniziativa, dimostra quanto i fan della Serie A desiderino sentirsi parte attiva dell'evento, e quanto potenziale ci sia nella valorizzazione dei nostri asset", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo.

GiSpi