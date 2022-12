Bel ritratto di giovani a scuola di recitazione

Il confine tra immaginazione e biografismo corre sull'uscio di «Les Amandiers», la scuola di Patrice Chereau e Pierre Romans che ha fatto crescere generazioni di attori e attrici, tra i quali Louis Garrel che interpreta proprio Chereau e Valeria Bruni Tedeschi regista di questo Forever young presentato in concorso all'ultimo festival di Cannes. Alcuni allievi, selezionati fra tanti aspiranti, vivomo la stagione più brillante della loro vita tra ambizioni, entusiasmi, onnipotenza giovanile e primi amori in un cocktail eccitante da cui non sono esenti tragedie e delusioni. Vita e morte sembrano intrecciarsi in un telaio narrativo su cui sono innestate le esperienze degli interpreti e le testimonianze degli attuali allievi, mai peraltro riconoscibili anagraficamente.

Siamo alla metà degli anni Ottanta, l'Aids comincia a mietere vittime nella stessa misura in cui la droga si infiltra tra le compagnie giovanili. Speranze e traguardi cui Bruni Tedeschi e Garrel aggiungono del loro, riversando nel film fatti personali rivisitati e farciti dai racconti di tanti colleghi più giovani che hanno raccontato il proprio punto di vista in decenni diversi. Ne esce quindi un film a larghi tratti biografico, ma sempre figlio di una creatività che non è mai improvvisazione. La sceneggiatura non lascia spazio a invenzioni estemporanee del cast, cui è richiesta tuttavia una grande versatilità recitativa.

Un deciso Garrel offre il piglio di uno Chereau visto dai ragazzi come un padre e al tempo stesso come un mito o una divinità. È la spia del moltiplicarsi delle prospettive in un racconto cinematografico che piacerà a chi chiede un tuffo nel passato di vite e professioni diverse dalla propria. A suo modo è una trama familiare, come spesso accade nelle opere della Bruni Tedeschi, che entra nel contesto di una famiglia lavorativa e non più nel nucleo di papà e mamma, protagonista di altri suoi titoli. Un esordio accompagnato in Francia da polemiche giudiziarie che hanno coinvolto Bennacer, compagno della regista.