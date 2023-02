Bel viaggio dentro di sé per guarire dagli errori

Charlie è un uomo solo. Insegna inglese in video collegamento sul pc ma l'unico a oscurarsi è lui, il primo a dover invece apparire. Charlie, in sostanza, è una voce. A tenerlo nascosto è la vergogna per un'obesità debordante che lo sta portando per mano all'altro mondo. La fine annunciata e l'isolamento sono la cifra di un uomo che in realtà ha paura a mostrare sé stesso. I suoi errori. Le sue debolezze. Ed è proprio in questa fase estrema che tenta un ultimo sforzo per ricucire i brandelli della sua esistenza sbagliata. Cerca di ricostruire una sintonia con la figlia che lo maltratta. Prova a spiegare alla ormai ex moglie che la loro «bambina» è una ragazza brillante, non di crudeltà senza pari come invece ritiene la donna.

E qui si arriva al senso del film. «Nessuno è incapace di amare». E Charlie è spinto all'autocritica e alla denuncia dei suoi molti errori, come essersi invaghito di un suo allievo e aver dimenticato figlia e famiglia. Con tutto quello che ne è conseguito. L'uomo inizia un viaggio dentro sé stesso. E scopre di non essere poi così lontano dall'Achab della Balena bianca. Entrambi inseguono un sogno. Tutti e due subiscono il fascino tossico di ciò che sarebbe potuto accadere. E sono ossessionati dall'idea di un futuro alternativo.

Quello di Charlie è un bilancio che non quadra, ma mostra al pubblico che un eccellente film non necessita di bellocci ed effetti speciali. Può costare pochissimo essendo girato quasi interamente in interni ma avere molto - anzi moltissimo - da dire e da insegnare. Charlie è un esempio in negativo ma restano in troppi coloro che dalle loro negatività non sono capaci di fare ritorno. E allora... poco importa la diseducativa alimentazione del protagonista e tanto la sua capacità di mettersi in discussione e amare, quando sarebbe più facile glissare su un passato ingombrante. Charlie trova la capacità di apparire ai suoi studenti e sembra dire alla platea che mostrare il vero sé è trasformazione. E intelligente onestà. Come non perdere questo film.